Opeth dürfen sich über eine Auszeichnung freuen. Die Progressive-Metaller um Mastermind Mikael Åkerfeldt nahmen bei der kürzlichen Verleihung des schwedischen Musikpreises Grammis nämlich die Trophäe in der Kategorie „Best Hard Rock & Metal“ für ihr jüngstes Album THE LAST WILL AND TESTAMENT mit nach Hause. Wie die Musiker den Award entgegennehmen, könnt ihr euch unten anschauen.

Hochkarätige Konkurrenz

Die feierliche Grammis-Zeremonie ging in der Stockholmer Halle Annexet über die Bühne. Neben Opeth waren in der Sparte „Best Hard Rock & Metal“ Amaranthe mit THE CATALYST, Horndal mit HEAD HAMMER MAN, Nestor mit TEENAGE REBEL sowie Skraeckoedlan mit VERMILLION SKY nominiert. THE LAST WILL AND TESTAMENT wurde von Frontmann und Gitarrist Mikael Åkerfeldt komponiert, wobei ihn bei den Texten Klara Rönnqvist Fors unterstützte. Das mittlerweile 14. Opus der einstigen Death-Metaller ist überdies der erste Longplayer mit dem neuen Drummer Waltteri Väyrynen, welcher 2022 zur Gruppe gestoßen ist.

Darüber hinaus haben Jethro Tull-Sänger und -Flötist Ian Anderson, Europe-Frontmann Joey Tempest sowie Åkerfeldts jüngste Tochter Mirjam als Gastmusiker bei THE LAST WILL AND TESTAMENT mitgewirkt. Die Scheibe stellt ein Konzeptalbum über eine Testamentseröffnung dar. So fördert die Verlesung des letzten Willens eines reichen, konservativen Patriarchen nach dem Ersten Weltkrieg unangenehme Familiengeheimnisse und einige Geständnisse zutage. Überreicht wurde der Grammis an Opeth von keinem Geringeren als Ghost-Chef Tobias Forge.

METAL HAMMER präsentiert:

Opeth – Tour 2025

29.09. Hamburg, Laeiszhalle

01.10. Mannheim, Rosengarten

14.10. Dresden, Schlachthof

Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.

