Paul Di’Anno: Mikael Åkerfeldt (Opeth) zollt Tribut

Foto: Future via Getty Images, Kevin Nixon/Metal Hammer Magazine. All rights reserved.

auch interessant

Der ehemalige Iron Maiden-Frontmann Paul Di’Anno ist zwar schon am 21. Oktober 2024 verstorben, aber dennoch wollte es sich Opeth-Mastermind Mikael Åkerfeldt nicht nehmen lassen, der Heavy Metal-Ikone verspätet die Ehre zu erweisen. „Ich weiß: Dieser Nachruf kommt ein bisschen zu spät“, schreibt der Schwede eingangs.

Sanft gewinnt

„Doch ich habe seit dem Tag, an dem er starb, darüber nachgedacht, ihm Tribut zu zollen. Sein Einfluss auf die Metal-Musik und Opeth kann nicht heruntergespielt werden. Ich erinnere mich an ein lebendiges Gespräch mit meinem Kumpel Jonas Renkse, in dem wir fast darüber stritten, wer der bessere Sänger für Iron Maiden ist. […] Jonas beharrte darauf, dass Paul Di’Anno der beste Sänger war und nicht Bruce Dickinson. ‚Warum?‘, fragte ich. Was den Leistungsnachweis betrifft, hat Bruce viel mehr tolle Alben gemacht, während Paul ’nur‘ zwei Platten abgeliefert hat. Wie großartig sie auch sind, Bruce hatte einfach eine längere Karriere mit Iron Maiden.

Jonas entgegnete hierauf: ‚Seine sanfte Stimme!‘ Da verstand ich es! Während Bruce die ‚Luftschutzsirene‘ ist, hatte Paul eine sensiblere Seite in seiner Stimme, wenn sie gebraucht wurde. Lieder wie ‘Prodigal Son’ oder ‘Remember Tomorrow’ (wovon wir ein ziemlich furchtbares Cover gemacht haben) sind tolle Beispiele dieser wunderschönen Seite der ansonsten knurrenden und selbstbewussten Stimme von Paul. Zudem ist KILLERS eines der besten ‚Faust-ins-Gesicht‘-Heavy Metal-Alben, die jemals rauskamen. […] Ich habe Paul nie getroffen, doch er stand einmal am Flughafen vor mir in der Schlange. Aber da hatte ich zu viel Respekt, um hallo zu sagen.“

IRON MAIDEN-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.