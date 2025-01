Iron Maiden zeigen zum Abschied und zur Würdigung von Nicko McBrain noch ein Backstage-Video von seinem letzten Auftritt in São Paulo.

Nicko McBrain gab bekanntlich jüngst seinen Live-Posten am Drum-Hocker bei Iron Maiden auf. Nachdem die Formation von der Insel mit British Lion-Schlagzeuger Simon Dawson bereits einen Ersatz für ihre Konzertaktivitäten installiert hatte, haben Steve Harris und Co. nun ein ans Herz gehendes Tribute-Video zum Abschied von Nicko und seiner Würdigung gepostet. Menschelndes Filmchen Der Clip dauert rund fünf Minuten. Darin zu sehen ist vornehmlich Backstage-Material von McBrains finalem Auftritt mit den Eisernen Jungfrauen, welcher am am 7. Dezember 2024 im Allianz Parque im brasilianischen São Paulo über die Bühne ging und gleichzeitig das Ende der "The Future Past"-Welttournee darstellte. Am…