Einer der Wegbereiter des Heavy Metal in Skandinavien ist gestorben. Wie die schwedische Zeitung SVT berichtet, lebt Ragne Wahlquist nicht mehr. Seine Band Heavy Load gilt als erste schwedische Metal-Formation und erste Viking Metal-Band überhaupt. Der Musiker wurde 69 Jahre alt.

Laut SVT waren Ragne Wahlquist und sein jüngerer Bruder Styrbjörn gerade mitten in den Aufnahmen für das mittlerweile fünfte Studioalbum von Heavy Load. Die Gruppe will den Longplayer nun fertigstellen und als Band weitermachen. Ragne (Gesang, Gitarre, Keyboards) und Styrbörn (Schlagzeug und Gesang) gründeten Heavy Load im Winter von 1974 und 1975. In ihrer Musik führten sie den Hard Rock der Siebziger Jahre mit einem Wikinger-Rahmen zusammen — und schufen so den Viking Metal. Mit FULL SPEED AT HIGH LEVEL veröffentlichten die Brüder 1978 ihr erstes Album.

Nach der Gründung ihrer eigenen Plattenfirma Thunderload Records sowie der Errichtung ihres eigenen Tonstudios Thunderload Studios brachten Styrbjörn und Ragne Wahlquist mit DEATH OR GLORY (1982), STRONGER THAN EVIL (1983) und — nach einer 40-Jährigen Pause — RIDERS OF THE ANCIENT STORM (2023) weitere Longplayer heraus. Darüber hinaus nahmen die beiden in den Thunderload Studios unter anderem das legendäre Debütalbum von Candlemass (EPICUS DOOMICUS METALLICUS, 1986) sowie Scheiben von Hammerfall und Yngwie Malmsteen auf.

Als Stimme aus der Szene hat sich Keep It True-Veranstalter Oliver Weinsheimer zu Wort gemeldet: „Ich habe gerade erfahren, dass mein Freund Ragne Wahlquist von den legendären Heavy Load verstorben ist und über die Regenbogenbrücke nach Walhalla eingegangen ist. Ich bin völlig am Boden zerstört! Ragne und ich kennen uns schon sehr lange. Seit der Gründung des Keep It True-Festivals war es eines meiner Hauptziele, Heavy Load wieder zu vereinen. Viele Jahre lang habe ich Ragne alle paar Monate angerufen, um ihn zu überreden.

Eines Tages lud er mich in seine fantastische Villa in der Nähe von Stockholm ein. Ich verbrachte ein Wochenende mit ihm und seiner Familie — und das war der Grundstein für die Wiedervereinigung. Wir konnten endlich zwei Konzerte im KIT abhalten, was für mich ein ähnlich großer Erfolg war wie die Cirith Ungol-Reunion. Privat war er so eine freundliche Seele, aber ein totaler Perfektionist, wenn es um seine Musik ging. Er hatte so viele Visionen, die so übertrieben waren, aber er wollte immer nur das Beste für seine Fans, die er von Herzen liebte. Die Meet & Greets, die die Brüder bei verschiedenen KITs abhielten, waren legendär.

Ich bin stolz darauf, dass er mich einen echten Freund nannte. Er hat mir an Heiligabend eine herzliche Nachricht geschickt. Und jetzt ist er fort. Es ist herzzerreißend. Die KIT-Familie wird dich nie vergessen. Und alle, die dies lesen, sollten ihre Chance nutzen, um legendäre Bands wie Heavy Load zu sehen. Unsere Zeit ist sehr begrenzt. Lebe wohl mein Freund!“

