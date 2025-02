Marty Friedman (ex-Megadeth) erzählt von Inspiration

Der Name Marty Friedman sollte jedem Megadeth-Fan ein Begriff sein. Seit seinem Ausstieg bei den Thrashern konzentriert sich der Gitarrist hauptsächlich auf seine Solokarriere. Nun verrät er, wer ihn zur Musik gebracht hat.

Vor kurzem erzählte Marty Friedman in einem Interview mit dem Musikhistoriker Eddie Trunk, dass der kürzlich verstorbene John Sykes einen großen Einfluss auf seinen eigenen Stil gehabt hätte. Sykes war vor allem als Gitarrist von Whitesnake und Thin Lizzy bekannt. Laut Friedman soll es aber seine Arbeit mit Tygers Of Pan Tang gewesen sein, die einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterließ:

„John Sykes war ein großer Einfluss für mich, als ich ein Teenager war, zu der Zeit, wenn man seinen Sound entwickelt und herausfindet, was man in der Musik machen will. Als ich Tygers Of Pan Tang hörte, war ich begeistert von der New Wave Of British Heavy Metal. Und wie du weißt, war das sehr innovativ, was Heavy Metal- und Rock-Rhythmusgitarre anging, und das war sozusagen die große Signatur davon."

Vor allem Sykes’ Rolle als musikalischer Vorreiter der NWOBHM beeindruckte den jungen Friedman:

„Und vielleicht kann mich jemand korrigieren, aber ich glaube, dass John Sykes der erste Lead-Gitarrist war – zumindest der erste, den ich auf dem Radar hatte –, der in diesem Kontext einfach umwerfend Gitarre spielte. Ich meine, zu dieser Zeit waren es wirklich coole Rhythmen, und die Soli waren irgendwie nur einfache, normale Soli, die gut zu den Songs passten.“

Ein Meilenstein für Gitarristen

Friedman betont während des Interviews vor allem die Bedeutung des zweiten Albums der Tygers Of Pan Tang, SPELLBOUND. Denn genau dieses Album etablierte die Band als eine bedeutende Kraft der NWOBHM:

„Als John Sykes bei Tygers auf dem SPELLBOUND Album auftauchte, war es ein Wendepunkt für mich. Er war der erste Typ in diesem Genre, den ich hörte und bei dem ich dachte: Wow, diese Lead-Typen können wirklich einen aufregenden Teil des Bandsounds ausmachen. Und er war ein extrem wichtiger Einfluss für mich und viele Leute, die ich im Lauf der Jahre im Metal getroffen habe."

Obwohl Sykes mit Thin Lizzy und Whitesnake größeren Ruhm erlangte, bleibt seine musikalische Leistung auf SPELLBOUND ein Meilenstein für Friedman. Deshalb widmet Friedman dem verstorbenen Gitarristen ein weiteres großes Kompliment: „Jeder in der Welt des Heavy Metal und Hard Rock und der Gitarre hat ihm viel zu verdanken.“

