Unleashed-Gründungsmitglied Fredrik Lindgren ist verstorben

1989 gründeten Johnny Hedlund, Tomas Olsson, Anders Schultz und Fredrik Lindgren in Stockholm die Death Metal-Band Unleashed. Bis zu seinem Ausstieg 1995 war Lindgren als Gitarrist an den ersten vier Studioalben WHERE NO LIFE DWELL (1991), SHADOWS IN THE DEEP (1992), ACROSS THE OPEN SEA (1993) und VICTORY (1995) sowie den Live-Platten LIVE IN VIENNA ’93 und EASTERN BLOOD, HAIL TO POLAND (1995) beteiligt.

Empfehlung der Redaktion Ex-Sanctuary-Gitarrist Sean Blosl ist verstorben Power Metal Sean Blosl war Gründungsmitglied von Sanctuary. Nun verkündete sein Cousin und Band-Kollege Lenny Rutledge, dass Blosl bereits im August 2024 verstorben ist. Nach seiner Zeit bei Unleashed war Fredrik Lindgren (aka Freddie Eugene) bei anderen schwedischen Bands wie Atlantic Tide, Loud Pipes, Terra Firma oder zuletzt bei Harms Way aktiv. Wie ehemalige Band-Kollegen nun bestätigten, ist der Gitarrist Anfang Januar 2025 im Alter von nur 53 Jahren verstorben. Weder das genaue Datum noch die Umstände seines Todes sind bekannt.

Erinnerungen

Die aktuellen Band-Mitglieder um Johnny Hedlund setzten auf der Unleashed-Facebook-Seite lediglich einen Post ab, in dem es heißt: „Krieger!!! Leider hat uns die Nachricht erreicht, dass Fredrik Lindgren, Unleashed-Lead-Gitarrist von 1989 bis 1995, verstorben ist. Fredrik spielte in der frühen Band-Geschichte eine wichtige Rolle. Wir sind ewig dankbar dafür. Wir sehen uns in Walhalla, Bruder!“

Auch Lindgrens ehemaliger Terra Firma-Kollege Lord Chritus (Christian Lindersson) gedenkt in den Sozialen Medien an die gemeinsame Zeit: „In liebevoller Erinnerung an Freddie Eugene 1971-2025. Betäubt von der Nachricht von deinem Tod, Fredrik, mein alter Freund. Es ist schwer, Emotionen in Worte zu fassen. Ich hoffe nur, dass du deinen Frieden gefunden hast – nicht weniger hast du verdient. Du wirst nicht nur mir fehlen, sondern vielen, das weiß ich. Vielen Dank, dass du ein Teil meines Lebens warst und es mit deiner Freundschaft und Musik bunter gemacht hast. […] Wir hatten wirklich tolle Zeiten, und das wird sich nie ändern. All meine Liebe.“

