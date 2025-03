auch interessant

Als ZZ Top-Bassist Dusty Hill am 28. Juli 2021 überraschend im Schlaf verstarb, wurde er bereits seit einigen Tagen auf der Bühne vertreten. Gitarrentechniker Elwood Francis arbeitete zu diesem Zeitpunkt bereits seit drei Jahrzehnten eng mit der Band zusammen und erzählte dem Guitar World-Magazin damals: „Als ich damit angefangen habe, war Dusty nur krank und musste für ein paar Wochen nach Hause. Es war völlig anders, ich habe nur ausgeholfen. Ich musste nicht mit dem immensen Druck umgehen, da ich ja nur der Ersatz war. Die Band hat mich gefragt, ob ich mir zutrauen würde, Dustys Teile zu spielen. Als ich sagte, dass ich es schaffe, aber es den Leuten warscheinlich nicht gefällt, meinten sie, dass es für ein paar Wochen gehen würde.“

Ein passender Bart ist die halbe Miete

Empfehlung der Redaktion ZZ Top verkaufen Bandkatalog für 50 Millionen Dollar Rock ZZ Top haben ihren Bandkatalog abgetreten. Für 50 Millionen Dollar kauften BMG und KKR die Rechte an den Songs der Vollbart-Rocker. Nur wenige Tage, nachdem Francis das erste Mal für Hill auf der Bühne stand, verstarb Zweiterer. In einem neuen Interview mit Australian Musician spricht ZZ Top-Sänger und Gitarrist Billy Gibbons nun darüber, wie Elwood Francis zum permanenten Band-Mitglied wurde. „Elwood und Dusty waren wie Topf und Deckel. Von Tag eins an haben sie Gitarren und Bassplektren hin und her getauscht. Elwood war ein Teil der Familie.“ Amüsiert erinnert er sich an die Zeit zurück. „Als er vor ganzen drei Jahrzehnten bei uns angefangen hat, war er ein Skateboard-Fahrer ohne ein einziges Haar am Kinn. Später kam der Anruf von unserem Management, dass sich ZZ Top wieder an die Arbeit machen sollen. Dusty meinte, dass Elwood seinen Teil übernehmen solle, falls er zu spät sei, weil dieser alles in- und auswendig kenne.“ Als Gibbons schließlich im Proberaum auftauche, erwartete ihn eine Überraschung. „Ich kam rein und fragte, wer der neue Typ sei. Sie fragten mich, wen ich meine. Den Typ mit der halben Meter langen Fußmatte, die von seinem Kinn hängt, meinte ich.“ Die Antwort war überraschend. „Nun ja, das ist Elwood, sagten sie. Ich konnte es erst nicht glauben.“

Dusty Hill hinterließ große Fußstapfen

Dieser betrachtet sich noch immer als Ersatz, erzählt er. „Nach Dustys Tod haben wir ein paar Konzerte gespielt. Ich würde nicht sagen, dass ich mich damit wohl gefühlt habe, weil ich es immer noch nicht tue.“ Er fährt fort: „Es ist einfach komisch. Dusty ist ihr Bassist. Nicht ich. Ich bin kein Teil der Band und werde es auch nie sein. Natürlich spiele ich mit ihnen, aber es ist verdammt komisch.“ Es soll Dustys Wunsch gewesen sein, dass Elwood sein Nachfolger wird. Wenn jemand das bärtige Trio komplettieren kann, dann er, wie er in den letzten Jahren bewiesen hat.

