Stillbirth-Bassist Dominik "Pumpa" König litt offenbar an Depressionen. Nun ist er im viel zu jungen Alter von 34 Jahren verstorben.

Die Hagener Death Metal-Formation Stillbirth hat soeben verkündet, dass ihr langjähriger Bassist Dominik "Pumpa" König verstorben ist. Offenbar litt der Musiker an Depressionen. Nun habe er "den Kampf gegen seine inneren Dämonen" verloren. Das vollständige Statement der traditionell in Strandklamotten auftretenden Band liest sich wie folgt: Passt aufeinander auf "Heute müssen wir bedauerlicherweise sehr traurige Nachrichten verkünden. Unser langjähriges Bandmitglied Dominik 'Pumpa' König ist leider gestorben. Wir sind zutiefst traurig darüber, dass er den Kampf gegen seine inneren Dämonen verloren hat. Es tut uns so leid, und wir können uns nicht vorstellen, durch was für eine Hölle er wirklich gegangen…