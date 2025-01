Ex-Sanctuary-Gitarrist Sean Blosl ist verstorben

TAPPING THE VEIN ist ein besonderes Sodom-Album. Mit der 1992 erschienenen Platte erforschten die Ruhrpott-Helden neue Härten, verloren und gewannen aber auch Mitglieder.

"Was wollen wir denn in Brasilien?" Nach BETTER OFF DEAD standen Sodom ohne Gitarrist da. Mal wieder. Der 1990 eingestiegene Michael Hoffmann verdrückte sich nach Brasilien, wo er ein Studio eröffnen und mit Sodom ein Album aufnehmen wollte. „Darauf hatten wir aber keinen Bock, und Chris (Witchhunter, Schlagzeug – Anm.d.A.) schon mal gar nicht. Was wollen wir denn in Brasilien?", merkt Tom Angelripper an. „Da war der Drops gelutscht und…