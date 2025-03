auch interessant

Paul Di’Anno ist Ende der Siebziger als Frontmann von Iron Maiden bekannt geworden. Am 21. Oktober 2024 ist er im Alter von 66 Jahren, nach Jahren gesundheitlicher Probleme, verstorben. Bis zu seinem Tod hat der Sänger an zahlreichen musikalischen Projekten mtigewirkt. So gründete er 2014 die Band Architects Of Chaoz, mit der er im Mai 2015 das Album THE LEAGUE OF SHADOWS veröffentlichte. Es sollte die einzige Platte der Formation bleiben.

In Gedenken

Am 16. Mai 2025 – einen Tag vor Paul Di’Annos Geburtstag – soll IN MEMORY OF via Metalville Records erscheinen. Das Album sei eine Zusammenstellung der „besten Songs, die Paul während seiner Zeit bei Metalville Records aufgenommen hat.“ Darunter befinden sich auch zwei Songs, die aus seiner Zeit mit Architects Of Chaoz stammen und bisher noch nicht in physischer Form veröffentlicht wurden. ‘Je Suis Charlie’ ist seinerzeit ausschließlich digital erschienen, und ‘Killers’ ist eine Live-Version vom Wacken Open Air 2015.

Empfehlung der Redaktion Biografie über Paul Di’Anno (Ex-Iron Maiden) ist erschienen Heavy Metal Kurz nach dem Tod von Paul Di’Anno wurde die Veröffentlichung einer Biografie des ehemaligen Iron Maiden-Sängers angekündigt. Diese ist nun erschienen. Als besonderes Schmankerl enthält das Booklet bisher unveröffentlichte Fotos sowie die exklusiv für das Album verfassten Linernotes des international anerkannten Iron Maiden-Biografen Matthias Mader. Außerdem soll ein Teil der Erlöse jedes verkauften Exemplars der gemeinnützigen Organisation Metality e.V. zugute kommen. Paul Di’Anno hatte neben physischen auch mit psychischen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Trotzdem – oder gerade deshalb – setzte er sich zu Lebzeiten stets für das Wohl anderer ein. Insofern ist die Kollaboration mit Metality e.V. eine gute Sache, um Di’Anno zu gedenken und sein Vermächtnis in Ehren zu halten.

Vor Kurzem sprach sein ehemaliger Iron Maiden-Kollege Steve Harris mit dem britischen Classic Rock-Magazin und erinnerte an die gemeinsame Zeit. Dabei bezeichnte der Bassist den Sänger als „liebenswerten Schlawiner“, der sich gerne mal einen Scherz erlaubte. Er betonte jedoch auch: „Aber er hat nicht auf sich achtgegeben, er hatte diesen Selbstzerstörungsknopf.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.