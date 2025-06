Ihr wollt Live-Musik, ohne dafür aus dem Haus gehen zu müssen? Könnt ihr haben — und zwar in Form von Metal im TV. So zeigt Arte direkt am heutigen Mittwoch, den 4. Juni 2025 , spät in der Nacht um 23.40 Uhr ein Konzert der Architects — und zwar den Auftritt der britischen Metalcore-Schwergewichte vom 15. August 2024 auf dem Summer Breeze Open Air in Dinkelsbühl.

„Architects aus Großbritannien sind eine der führenden Bands im modernen Metalcore“, informiert Arte über den 56 Minuten langen Metal im TV-Programmpunkt. „Gegründet 2004, haben sie mit Alben wie HOLLOW CROWN und ALL OUR GODS HAVE ABANDONED US das Genre geprägt. Ihre Musik ist eine Mischung aus harten Riffs, emotionalen Texten und komplexen Songstrukturen. Auf dem Summer Breeze 2024 begeistern die Architects mit ihrer intensiven Performance. […] Die Band um Frontmann Sam Carter ist bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte, bei denen sie das Publikum mit ihrer Intensität und Leidenschaft mitreißen.

Ihr Album FOR THOSE THAT WISH TO EXIST zeigt, dass sie sich ständig weiterentwickeln und neue musikalische Wege gehen, ohne ihre Wurzeln zu vergessen. Architects sind nicht nur für ihre Musik bekannt, sondern auch für ihr soziales Engagement und ihre kritischen Texte, die sich mit Themen wie Umwelt, Politik und persönlichem Verlust auseinandersetzen. Zusammen mit Architects lässt das Summer Breeze Open Air 2024 die Herzen Zehntausender Metalheads höherschlagen. Vier Tage lang erleben sie die volle Bandbreite harter Musik, diese einzigartig familiäre Atmosphäre und den historischen Charme des mittelfränkischen Dinkelsbühls, wo das Metal-Spektakel seit 2006 stattfindet.“ Zu Gemüte führen könnt ihr euch die Summer Breeze-Show der Architects wahlweise im Fernsehen oder in der Arte-Mediathek.

