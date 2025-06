Iron Maiden: Manager wünscht Handy-Störenfrieden Muskelkater

Iron Maiden haben bis dato (Stand: 02.06.2025) vier Shows ihrer „Run For Your Lives World Tour“ absolviert. Die Heavy Metal-Veteranen zeigen sich recht begeistert von den Shows — so auch Manager Rod Smallwood, welcher sich nach den ersten beiden Konzerten in Budapest zu Wort gemeldet hat. Neben allerlei positiver Rückmeldung konnte es sich der Geschäftsmann allerdings auch nicht verkneifen, eine verbale Spitze in Richtung der Handy-Filmer abzufeuern.

„Wir waren hocherfreut, die Reaktion und Wertschätzung für die neue Produktion zu sehen, die jedem ermöglicht hat, diese ikonischen Lieder auf eine Art zu erleben, wie wir sie noch niemals zuvor erzeugen konnten“, zieht der Iron Maiden-Business-Mann Zwischenbilanz. „Dafür mussten wir ganz schön Einsatz zeigen, aber wir werden euch sehr bald mehr Einblick darin haben lassen. Wir sollen auch anerkennen, wie fantastisch ihr Simon bei seinen ersten Shows mit uns willkommen geheißen habt. Er spürte eure Unterstützung von Beginn an — und bittet mich, euch allen zu danken.“

Alle für alle

Alsdann kommt der Iron Maiden-Organisator auf die leidigen Smartphones zu sprechen: „Ein riesiges Danke an alle von euch, die ihre Handys unten gelassen, die Band und ihre Fan-Kollegen respektiert und die Show angenommen haben, wie sie erdacht war, dass man sie erlebt — im Saal mit uns. Das war ein großer Schub für uns. Und die Band weiß das sehr zu schätzen. Es ist viel besser, wenn sie euch so sieht. Und das treibt sie an — ohne diese Ablenkung. Den wenigen Egoisten, die das nicht gemacht und einfach weitergefilmt haben, sage ich: Ich wünsche euch nichts außer Muskelkater im Arm!

Es waren sowieso nur wenige. Und wir hoffen, dass diese Unterstützung durch die Fans — besonders im Stehplatzbereich vor dem Mischpult — morgen in Prag [Iron Maiden spielten dort bereits am 31.05.2025 — Anm.d.A.] und darüber hinaus anhält. Und wie ich schon zuvor gesagt habe: Macht auf jeden Fall das ungewöhnliche Foto als Erinnerung an eine tolle Nacht, aber behaltet das Handy ansonsten in eurer Tasche.“

—

