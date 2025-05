Es ist wahrlich kein Geheimnis, dass David Ellefson und Megadeth nicht im Guten auseinandergegangen sind. Insofern verwundert es auch nicht, dass der Bassist und Bandboss Dave Mustaine seit Mai 2021 „nicht ein Wort“ miteinander gewechselt haben. „Nicht nötig“, gibt der 60-jährige Tieftöner im The Candid Mic With Fran Strine-Podcast zu Protokoll. „Nein, ich muss da nicht befreundet bleiben. Ich ziehe weiter.“

Steilvorlage

Des Weiteren führt David Ellefson aus: „Das Ende der Freundschaft hat sich lange Zeit angebahnt. Es fing wirklich schon 2018 an. Ich bin für das eingestanden, was ich für richtig hielt. Und natürlich wurde das nicht gut aufgenommen. Es ging um das Songwriting für das neue Album [THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD! — Anm.d.A.], wofür man letztlich fünf Jahre brauchte. Jedes Mal, wenn ich versuchte, etwas darauf unterzubringen, wurde es heruntergenommen. Und es schien sehr persönlich. Und an irgendeinem Punkt war ich ungefähr so drauf: ‚Junge, wenn du mich nicht hier haben willst, scheiß drauf. Ich ziehe weiter.’ Und dann war das der Moment [Ellefsons Skandal um ein Sex-Video — Anm.d.A.], um einfach alles irgendwie zu beseitigen und es loszuwerden.“

Darüber hinaus sinniert David Ellefson weiter: „Die Leute reden immer über die Neunziger Jahre, die RUST IN PEACE-Ära, in der wir echt eine Gruppe waren. Es war echt eine Gruppe. Wir haben zusammen gearbeitet, gekämpft, gewonnen. Wir haben zusammen Berge erklommen und Kämpfe gewonnen. So ist es nicht mehr. Es ist die Dave-Show — und so wollen sie es haben. Wie man sehen kann, habe ich viele andere Dinge, die ich in meinem Leben sagen und machen will. Und ich will immer versuchen, einen Blickwinkel einzunehmen, der Megadeth in ein gutes Licht rückt, anstatt dagegen zu reden. Warum sollte ich gegen etwas sein, das ich gemacht habe? Das wäre wie auf seine eigene Arbeit zu scheißen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

The product display was implemented using the affiliate-toolkit WordPress plugin.