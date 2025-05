Rammstein-Frontmann Till Lindemann hat bekanntlich eine neue Gitarristin in seine Solo-Band geholt: Dani Sophia, von deren hervorragenden Saiten-Skills man sich auf ihrem Instagram-Profil überzeugen kann. Dabei stellt die Trans-Musikerin nicht selten zur Schau, wie schnell ihre Finger über die Bünde fliegen können. Für manchen User sind diese technischen Fähigkeiten offenbar ein wenig zu viel.

Das Problem

Dies berichtet zumindest die Berliner Zeitung. Laut dem Blatt schrieb ein Kommentator unter eines ihrer Videos: „Nichts für ungut, aber das sind zu viele Arpeggios.“ Bei einem Arpeggio handelt es sich um einen aufgebrochenen Akkord, sprich: Die Töne werden nicht gleichzeitig, sondern nacheinander angeschlagen. Im Heavy Metal ist zurzeit überdies eine spezielle Arpeggio-Sonderform in Mode: das sogenannte Sweep Picking, bei dem der Spieler das Plektrum über mehrere Saiten „fegt“. Dani Sophia hat das gewiss ebenfalls drauf.

Jedenfalls konterte die Till Lindemann-Gitarristin besagte Kritik wie folgt: „Schon gut, Alter, bleib einfach bei dem simpleren Kram, den du verstehst.“ Der User nahm die Aufforderung tatsächlich gut auf: „Das werde ich tun.“ Weiter merkte er an, dass in diesen Zeiten jeder auf Arpeggios setzen würde. Ihm sei das zu komplex. Darauf erwiderte Dani mit merklichem Augenzwinkern: „Ja, Bach, Mozart, Vivaldi, Schönberg, Wagner, Satie, diese Arpeggio-Nutzer, Mann, die sind das Problem.“ Des Weiteren fügte die Sophia „Make Music Simple Again“ als Anspielung auf den Donald Trump-Slogan „Make America Great Again“ an — inklusive USA-Flaggen- und Weißkopfseeadler-Emoji. Zum ersten Mal live erleben kann Dani Sophia am 13. Juni 2025 bei der Till Lindemann-Show beim Rockfest im finnischen Turku.

RAMMSTEIN-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.