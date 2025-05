Foreigner tauschen demnächst notgedrungen ihren Sänger aus. Der aktuelle Frontmann Kelly Hansen wird noch die anstehende Sommertournee durch die Vereinigten Staaten von Amerika bestreiten. Anschließend übergibt der 64-Jährige das Mikro an Luis Maldonado, welcher schon seit 2021 in Sachen Gitarre, Bass und Background-Gesang für die Formation im Einsatz ist.

Eigenes Süppchen

Nun hat Kelly Hasen im Interview bei Entertainment Tonight erläutert, warum er den Staffelstab an Maldonado weiterreicht. „Es ist einfach an der Zeit für mich, andere Sachen in meinem Leben zu machen, solange ich das noch kann. Und es war eine großartige Erfahrung für mich. Ich habe nichts außer Liebe übrig für diese Organisation und die Jungs in der Band. Aber es gibt andere Dinge, die ich tun will. Die Band wird mit Luis weitermachen, und ich werde wahrscheinlich hier und da reinschauen und Hallo sagen. Ich habe eine recht neue Familie, mit der ich Zeit verbringen will. Zudem habe ich viele Projekte, die ich fertigstellen will. Ich mache ein paar Koch-Sachen. Wer weiß, was dabei in der Zukunft herauskommen wird.“

Des Weiteren bezog noch Jeff Pilson Stellung zum Wechsel am Mikro. Auf die Frage, was für ihn die Höhepunkte der Abschiedstournee waren, gab der Bassist an: „Es ist schwer, da nur ein Highlight herauszupicken, denn alles und jeder waren toll. Aber ich denke, die größte Sache für uns ist es, diesen Übergang zu machen. Dass Kelly Hansen ein Leben hat, ist wirklich cool. Und wir unterstützen das. Aber diesen Wechsel zu vollziehen, war sehr eine sehr emotionale, aber auch fokussierte Sache für uns. Das ist eine große Veränderung. Er hat zwanzig Jahre lang bei uns gesungen. Also betreten wir neues Gebiet, aber wir freuen uns sehr darauf.“

