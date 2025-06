Es ist nun wirklich kein Geheimnis, dass es Dave Mustaine schwerfällt, seinen Groll gegen Metallica, welche ihn 1983 ohne Vorwarnung rausgeschmissen haben, abzulegen. Nun bekommt die Geschichte der verbalen Spitzen des Megadeth-Boss in Richtung seiner früheren Band-Kollegen ein neues Kapitel. Denn: Er bringt ein potenzielles Plagiat ins Spiel. Dabei geht es um keinen geringeren Song als den wohl größten Hit der „Four Horsemen“: ‘Enter Sandman’.

Laut Mustaine sollen James Hetfield und Co. das Haupt-Riff des Liedes von einer anderen Band übernommen haben — ganz ohne jegliche Kenntlichmachung oder rechtliche Klärung. Die Anschuldigungen erhob der 63-Jährige, als er ein ausführliches Interview bei The Shawn Ryan Show gegeben hat. Zunächst erzählte Dave, was er gemacht hat, nachdem ihn Metallica gefeuert hatten. „Ich bin nach Hause gegangen und habe eine Freundin kontaktiert. Ich sagte zu ihr: ‚Ich habe gekündigt.‘ Sie meinte nur: ‚Nein, hast du nicht. Du bist rausgeflogen.‘ Und ich antwortete: ‚Ja, ich bin rausgeflogen. Ich habe gekündigt. Ich bin rausgeflogen — was auch immer. Ich bin wieder zu Hause. Die Wortwahl ändert nichts am Ergebnis.‘“

Ziemlich ähnlich

Alsdann setzt der Megadeth-Alleinherrscher zum folgenschweren Vorwurf an: „Ich habe immer darauf geachtet, nie zu sagen, dass ich bei Metallica ausgestiegen bin, denn ich wollte, dass die Leute wissen, dass ich unfair rausgeworfen wurde. Und dass es mir damals völlig egal war. Denn wir [Megadeth] sind vielleicht nicht so groß wie sie [Metallica]. Aber schaut euch mal deren größten Song ‘Enter Sandman’ an — sucht jetzt nach der Band Excel. Sucht nach deren Song — ich glaube, er heißt ‘Into The Unknown’. Ziemlich ähnlich.“ Besagter Track von Excel heißt tatsächlich ‘Tapping Into The Emotional Void’.

Hinzukommt, dass das zugehörige Excel-Album THE JOKE’S ON YOU bereits 1989 auf die Märkte dieser Welt kam, während das Black Album (inklusive ‘Enter Sandman’) erst 1991 veröffentlicht wurde. Jedenfalls klingt das recht dünn daherkommende Gitarren-Riff in ‘Tapping Into The Emotional Void’ wirklich verdächtig nach dem Main-Riff bei ‘Enter Sandman’. Ob Metallica das nun bewusst abgekupfert haben oder Kirk Hammett einfach zufällig etwas Ähnliches eingefallen ist, müssen die Thrash-Metaller bei Gelegenheit wohl mal selbst erklären.

—

