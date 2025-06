Paradise Lost hatten sich kürzlich aus kreativen Gründen von ihrem Trommler Guido Zima Montanarini getrennt. Ein paar Tage später präsentieren die britischen Gothic Metal-Ikonen bereits einen neuen, aber durchaus bekannten Mann fürs Schlagzeug. So kehrt Drummer Jeff Singer in die Band zurück. Der 54-Jährige war schon von 2004 bis 2008 Teil der Band und ist auf den Studioalben PARADISE LOST (2005) und IN REQUIEM (2007) zu hören.

Ein alter Bekannter

„Als ich den Anruf bekam, bei dem man mich fragte, ob ich wieder für Paradise Lost trommeln würde, war klar, dass die Zeit reif ist und wir dies tatsächlich bewerkstelligen können“, lässt Jeff Singer über die Social Media-Kanäle der Gruppe mitteilen. „Nichts könnte mich stolzer machen. Erstens haben mich die Band, das Management und die Fans immer als Teil der Familie fühlen lassen. Und zweitens ist es als Fan der Band ein Traum für mich und etwas, worüber ich jahrelang nachgedacht habe. Paradise Lost sind in meinem Blut. Ich kann es nicht erwarten und freue mich, mit den Jungs rauszugehen und die Songs, die ich liebe, zu spielen und unsere fantastischen Fans wiederzutreffen.“

Singer hat neben Paradise Lost unter anderem bei My Dying Bride (von 2018 bis 2022) sowie für Blaze Bayley (von 1999 bis 2003) an der Schießbude gesessen. Bezüglich Guido Zima Montanarini, der erst 2023 zur Formation gestoßen war, hieß es zugehörigen Statement: „Wir haben den schwierigen, kreativen Entschluss gefasst, uns von unserem Drummer Guido Zima zu trennen. Wir danken Guido für seine Beiträge zur Band und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen. Zudem wissen wir eure anhaltende Unterstützung und euer Verständnis zu schätzen. Wir freuen uns auf das nächste Kapitel mit der Band.“

