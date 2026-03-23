Um Neurosis war es — nach dem Rauswurf von Gitarrist/Sänger Scott Kelly, der sich der häuslichen Gewalt gegen Frau und Kinder schuldig bekannt hat — lange Zeit still. Nun knallt die Sludge-Institution überraschender den Fans einfach so einen neuen Longplayer vor die Füße. Die Platte trägt den Titel AN UNDYING LOVE FOR A BURNING WORLD, die Kalifornier haben sie über ihr eigenes Label Neurot Recordings veröffentlicht.

Überlebenstrick

„Wir brauchen dies, vielleicht mehr als jemals zuvor, und vermuten, dass wir dabei nicht alleine sind“, schreiben Neurosis über ihr nunmehr zwölftes Studiowerk. „Die Irrungen und Wirrungen in unseren Privatleben und als Band kombiniert damit, einfach zu versuchen, durch den Wahnsinn unserer Gesellschaft zu navigieren, zusammen mit dem Stress, dem Unbehagen und der damit einhergehenden Isolation, kann qualvoll sein. Hinzukommt die existenzielle Verwirrung und die Trauer durch die Klimakrise und das sechste Massenaussterben. Es ist genug, um komplett den Verstand zu verlieren, wenn man weder Ventil noch Katharsis finden kann. Diese seltsame, emotional aufgeladene Musik war schon immer unsere Methode, zu versuchen, diese zu überleben. Darüber haben wir schon immer gesungen.“

Die Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt schreibt: „Das sechste große Massenaussterben passiert nach Ansicht vieler Expertinnen und Experten derzeit vor unseren Augen. Im Mai 2019 veröffentlichte der Weltbiodiversitätsrat IPBES seinen Globalen Bericht, dem zufolge eine Millionen Arten innerhalb der nächsten Jahrzehnte akut bedroht sind. Die Aussterberate – also der Anteil an Pflanzen- und Tierarten, die jährlich von der Erde verschwinden – liegt aktuell zehn- bis mehrere hundert Male höher, als es im Durchschnitt der letzten 10 Millionen Jahre üblich war. Ohne entschiedenes Gegensteuern durch die Menschheit dürfte sich diese Entwicklung noch weiter beschleunigen.“

Tracklist: Neurosis AN UNDYING LOVE FOR A BURNING WORLD

We Are Torn Wide Open (00:52) Mirror Deep (05:39) First Red Rays (08:27 Blind (09:05) Seething And Scattered (08:13) Untethered (04:02) In The Waiting Hours (10:15) Last Light (16:57)

Neu mit dabei bei Neurosis anstelle von Scott Kelly ist im Übrigen Aaron Turner, der von seinen anderen Gruppen Sumac und Isis bekannt sein dürfte. „Gleich von Anfang an hat er Ideen beigetragen, geschrieben und präsentiert“, kommentiert die Gruppe. „Seine Energie passt perfekt zu unserer. Als ob er immer schon da gewesen hätte sein sollen.“ Weiter fügt Aaron Turner an: „Von dem Moment an, als ich Neurosis vor über 30 Jahren zum ersten Mal gehört habe, spürte ich, dass dies die Musik war, die mein Herz und Geist gesucht, aber noch nicht gefunden haben.

Nachdem ich nun viele Jahre alleine auf verschiedenen musikalischen Wegen gereist bin, sprechen der unverkennbare Sound und der von Neurosis verkörperte Spirit noch immer zu den Tiefen meines Selbst. Es ist mir eine Ehre und ein wahres Vergnügen, so warmherzig in eine Band aufgenommen worden zu sein, die nicht nur meine Sicht auf die grenzenlosen Möglichkeit der Musik geformt hat, sondern die Notwendigkeit, kreative Integrität und Kameradschaft über allem aufrechtzuerhalten, gelebt und veranschaulicht hat.“

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