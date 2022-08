Neurosis-Sänger Scott Kelly gibt Missbrauch an eigener Familie zu

Scott Kelly, Mitbegründer und Sänger der kalifornischen Post Metal-Band Neurosis, hat zugegeben, seine Frau und seine Kinder „emotional, finanziell, verbal und körperlich misshandelt“ zu haben. Folgend auf das Geständnis gab er seinen Rücktritt aus der Öffentlichkeit und der Musikbranche bekannt. Er würde sich ab sofort und für den Rest seines Lebens um seine Familie kümmern, „ihr einen sicheren Raum zum Heilen bieten und ihr Vertrauen wieder aufbauen“.

Notgeständnis?

Nachdem Kelly herausgefunden haben soll, dass seine Frau ihn verlassen würde, versuchte er, sie und andere von seiner Unzurechnungsfähigkeit aufgrund psychischer Probleme zu überzeugen und somit Gründe zu schaffen, die ihn aus der Verantwortung für sein missbräuchliches Verhalten ziehen sollten. Das konstruierte Geflecht an Lügen und Täuschungen brach schlussendlich allerdings „vor den Augen der Fachleute zusammen“, nachdem sich Kellys Frau um einen Therapieplatz für den Musiker bemüht hatte.

„Als meine Frau schließlich versuchte, mich zu verlassen, verfolgte und belästigte ich sie Tag und Nacht und sorgte dafür, dass sie und unser Jüngster in ständiger Angst leben mussten.“

Nach knapp 40 Jahren auf der Bühne: jetzt das Karriere-Aus

Lest hier das gesamte Statement des langjährigen Neurosis-Mitglieds Scott Kelly:

—

