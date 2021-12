Lingua Ignota beschuldigt Alexis Marshall (Daughters) wegen Missbrauchs

Achtung, der anschließende Text thematisiert folgende Inhalte: sexualisierte Gewalt, Suizid, SVV, Missbrauch.

Die amerikanische Musikerin Krisitin Hayter, besser bekannt als Lingua Ignota, äußert öffentlich belastende Vorwürfe gegen Daughters-Sänger Alexis Marshall. Dieser soll die 35-Jährige über Jahre hinweg sexuell, physisch und psychisch missbraucht haben, wie sie in einem ausführlichen Statement formuliert. Marshall selbst bestreitet alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Statement von Lingua Ignota

„Ich habe hier eine kurze Erklärung beigefügt, in der ich den Missbrauch zusammenfasse, dem ich ausgesetzt war, gefolgt von einer längeren Erklärung, in der ich meine Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen schildere. Belege sind auf Anfrage erhältlich.

Zusammenfassende Erklärung:

Ich war von Juli 2019 bis Juni 2021 in einer missbräuchlichen Beziehung mit Alexis Marshall. Ich wurde psychisch, emotional und sexuell missbraucht, was zu körperlichen Schäden führte. Alexis‘ Sucht nach einseitigem Sex hat mich in extremer Weise beeinträchtigt. Ich war mehreren sexuellen Übergriffen/Vergewaltigungen ausgesetzt, bei denen ich im Schlaf ohne meine Zustimmung vollständig penetriert wurde, nachdem ich ausdrücklich erklärt hatte, dass dies für mich nicht in Ordnung ist. Alexis erschlich sich die Zustimmung durch Täuschung, Manipulation und Zwang. Alexis benutzte mich zur sexuellen Befriedigung in Situationen, in denen ich mich zutiefst unwohl fühlte, aber einwilligte, weil ich Angst hatte, er würde mich betrügen oder sich aufregen, wenn ich nicht tat, was er wollte.

Schmerzen und „körperliche Untauglichkeit“

Alexis benötigte weiterhin ständige sexuelle Zuwendung, obwohl ich schwer verletzt war. Ich brauchte seine Unterstützung für die Operation, aber Alexis verließ mich 24 Stunden vor dem Eingriff. Alexis hat mich während unserer gesamten Beziehung emotional und körperlich betrogen und mich mit anderen Sexualpartnern verkuppelt, um mich zu verwirren, zu demütigen und zu destabilisieren. Er hat sein Verhalten stets geleugnet und mich in den Wind geschossen, als er mit unwiderlegbaren Beweisen konfrontiert wurde.

Die Gaslighting-Methode

Alexis setzte seine Lügen und Manipulationen fort, um sein Verhalten zu entschuldigen; er schob die Schuld auf mich, verharmloste, leugnete und provozierte mich, damit er mich als aggressiv und verrückt bezeichnen konnte. Meine Vergangenheit mit häuslicher Gewalt benutzte er gegen mich, um zu behaupten, dass das, was er tat, nicht so schlimm war, weil es keine körperliche Misshandlung war. Er war eifersüchtig und nachtragend auf meine beruflichen Beziehungen und isolierte mich von meinen Freunden. Finanziell nutzte er mich aus. Er gab mir die Schuld für alles, was in seinem Leben falsch lief.

Als Folge seines ständigen Missbrauchs unternahm ich im Dezember 2020 im Keller unseres Hauses einen Selbstmordversuch. Alexis‘ Reaktion auf meinen Selbstmordversuch war kalt und gefühllos. In der Zwischenzeit nutzte Alexis Selbstmord- und Selbstverletzungsdrohungen, um mich zu manipulieren, z. B. wenn ich ihm sagte, dass ich den Kontakt zu ihm zu meinem eigenen Wohlbefinden abbrechen müsse, oder wenn ich ihn mit seinen Lügen konfrontierte.

Bleibende Wunden

Nach unserer Trennung erfuhr ich von Alexis‘ langer Vorgeschichte mit räuberischem und missbräuchlichem/ausbeuterischem Verhalten gegenüber Frauen, für das er in bestimmten Bereichen bekannt ist und das von mehreren Personen, darunter einer langjährigen Ex-Partnerin, bestätigt wurde. Diese Vorfälle reichen von sexuellem Fehlverhalten und sexuellen Beziehungen zu Untergebenen am Arbeitsplatz, sexueller Belästigung, Ultimaten und sexuellen Übergriffen. Mehrere Kolleginnen und Künstlerinnen haben mir von unangenehmen Erfahrungen mit ihm berichtet. Alexis baut Vertrauen zu verletzlichen Frauen auf und beutet sie dann sexuell aus. Ich erfuhr, dass dieses Verhalten während unserer Beziehung und nach seiner Genesung anhielt.

Hier könnt ihr außerdem auf die ungekürzte Fassung von Lingua Ignota zugreifen.

Marshall gab über seinen Publizisten folgende Erklärung ab: „Ich habe Kristin gegenüber absolut kein missbräuchliches Verhalten an den Tag gelegt. Kristin ist eine Person, die ich liebe und für die ich mich sehr interessiere, aber unsere Beziehung war für uns beide ungesund. Ich kann jedem, der dies liest, versichern, dass ich sie absolut nicht missbraucht habe, weder psychisch noch physisch. Ich prüfe derzeit rechtliche Möglichkeiten.“