Gloryhammer: Missbrauchsvorwürfe gegen Bassist

Als ob die Lage im Gloryhammer-Lager nach dem kürzlichen Rauswurf von Frontmann Thomas Laszlo Winkler nicht sowieso schon unruhig genug wäre, gibt es nun eine neue Entwicklung in der Band. So sind auf Twitter Bildschirmfotos von einem Post einer Frau aufgetaucht, die Bassist James Cartwright missbräuchliches Verhalten vorwirft (siehe unten). Außerdem ist ein Screenshot eines angeblichen Gruppenchats von Gloryhammer aufgetaucht, in dem die Beteiligten frauenfeindliche und rassistische Kommentare ablassen (siehe weiter unten).

Die Frau, die angeblich in einer Beziehung mit James Cartwright stand, schreibt in ihrem Post: „James Cartwright von Gloryhammer ist mein Missbraucher. […] Im Laufe von fünf Jahren hat er systematisch mein Selbstwertgefühl ausgehöhlt. Er hat fortwährend meine Leidenschaften und akademischen Bestreben schlecht gemacht. […] Er hat von meiner Familie schmarotzt, lebte in unserem Zuhause und hat nichts beigetragen. Und er verbot mir, mit bestimmten Leuten befreundet zu sein — tatsächlich hatte er mit jedem, mit dem ich mich in seiner Abwesenheit anfreundete, ein riesiges Problem. […]

Außerdem durchsuchte er mein Telefon, meine Sozialen Medien, meine E-Mails. Er beschuldigte mich, ihn mit jedem Mann zu betrügen, mit dem ich Zeit verbrachte und den er nicht absegnete. Einmal traf ich ein paar Freunde und trank ein paar Biere mit ihnen in Castle Park, ohne es ihm zu sagen, weil ich wusste, dass er wütend sein und versuchen würde, mich davon abzuhalten. Er roch das Bier in meinem Atem, wurde wütend und sprühte Deo auf mein Abendessen, damit ich es nicht essen konnte. […] Er drohte, meinen Freunden und meiner Familie wehzutun, einmal sogar das Haus unserer Familie anzuzünden. Zudem manipulierte er Situationen in der Öffentlichkeit, um mich als den ‚Psycho‘ darzustellen. […] Jede seiner Ex-Freundinnen war anscheinend ein ‚Psycho‘.“

Doch damit nicht genug: Ein weiterer Twitter User-behauptet in Bezug darauf, dass Cartwright nicht der einzige Missbrauchstäter in der Band sei. Darüber hinaus sprechen die Beteiligten in dem oben erwähnten angeblichen Gloryhammer-Gruppenchat darüber, wie es ist, mit Frauen unterschiedlicher „Rasse“ Sex zu haben. Wer welche Äußerung tätigt, geht aus dem Screenshot allerdings nicht hervor, da die Beteiligten Pseudonyme benutzen. Jedoch fällt an einer Stelle der Spitzname „Chris“, womit Christopher Bowes (Alestorm) gemeint sein könnte.

Die Kollegen von „Metal Sucks“ haben laut eigenen Angaben bereits bei Gloryhammer und Alestorm bezüglich einer Stellungnahme angefragt. Selbige liegt noch nicht vor.