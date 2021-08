Eltern aufgepasst: AC/DC haben eine neue Reihe Kinder- und Baby-Klamotten im Angebot — unter anderem mit dem Spruch: "My Mum Rocks To AC/DC".

Wahrscheinlich gibt es kaum eine Band, auf die sich mehr Leute einigen können, als AC/DC. Auch wenn sie auf den jüngeren Alben vielleicht etwas schwächeln, verfügen die Aussie-Rocker doch über ein gewaltiges Gesamtwerk, eine schier unerschöpfliche Menge an Hits und lassen live absolut keine Wünsche offen. Insofern verwundert es auch nicht, dass sich das Merchandise von Angus Young und Co. wie geschnitten Brot verkauft. Textile Früherziehung mit AC/DC Der neueste Zugang im AC/DC-Webshop ist eine neue Reihe todschicker Kinderklamotten. Dort gibt es verschiedene Motive und Sprüche auf unterschiedlichen Textilien. Sehr schön kommt zum Beispiel der Slogan "For Those About To…