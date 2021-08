Ab 20. August gibt es mit ‘Enter Sandman’ den Metallica-Klassiker schlechthin als Deutschland-exklusive Single auf Vinyl sowie in zwei CD-Varianten.

Im Zuge der Neuveröffentlichung des ikonischen Black Album von Metallica am 10. September wollen die Herren Hetfield, Ulrich, Hammett und Trujillo die Stimmung bereits im Vorfeld ein wenig anheizen. Aus diesem Grund erscheint schon am 20. August mit ‘Enter Sandman’ einer der Hits der Platte exklusiv in Deutschland als physische Single. Das gute Stück gibt es in drei Varianten und kann ab sofort auf entersandman.metallica.de vorbestellt werden. Sammlerstücke Der Metallica-Klassiker basiert auf einem Riff aus der Feder von Gitarrist Kirk Hammett. Zum ersten Mal als Demo aufgenommen haben James Hetfield und Co. ‘Enter Sandman’ am 13. August 1990. Die Albumversion…