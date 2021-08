Destruction: Gitarrist „Mike“ Sifringer offenbar raus

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Das Area 53-Festival in Österreich war eines der wenigen Festivals, die diesen Sommer in (einigermaßen) regulärer Form über die Bühne gehen konnten. Die deutschen Thrash-Veteranen Destruction spielten ebenfalls bei dem Open Air in Schladnitz bei Loeben auf — zur Verwunderung der Fans allerdings ohne Gründungsgitarrist Michael „Mike“ Sifringer. Wie Bandboss Marcel „Schmier“ Schirmer auf seiner eigenen Facebook-Seite vermeldet hat, deutet alles daraufhin, dass sich die Wege von Mike und Destruction trennen.

Komplizierte Situation

Mike selbst soll die Entscheidung getroffen haben. Am 19. August soll es eine Mitteilung zu dieser personellen Angelegenheit geben. Das komplette Statement von Destruction-Sänger und -Bassist Schmier lautet: „Ich wurde inzwischen etliche Male gefragt, warum wir auf dem ‚Area 53 Festival‘ in Österreich mit einem anderen Gitarristen gespielt haben. Und ich verstehe eure Sorge. Soweit ich weiß, geht es Mike gut. Vielen Dank, dass ihr euch nach ihm erkundigt! Leider antwortet er nicht wirklich auf meine E-Mails, und die Kommunikation ist im Augenblick schwierig. Wie es ihm tatsächlich geht, weiß ich also nicht genau. Es gab ein Problem, das zu der Entscheidung führte, für den Moment ohne ihn weiterzumachen und es wird im August ein Statement dazu geben.

Ich befinde mich derzeit in einer eigenartigen Situation, da ich die Band in COVID-Zeiten führen muss. Und wir waren sehr produktiv, haben bereits ein neues Album aufgenommen und sehen den kommenden Festivals voller Selbstvertrauen entgegen. Bitte versteht, dass das für mich eine sehr vertrackte Situation ist und das Statement kommen wird, wenn alles geregelt ist (geplant ist der 19. August). Diese unangenehmen Neuigkeiten tun mir sehr leid. Dies war nicht meine Entscheidung – er war es, der sich entschieden hat, die Band zu verlassen. Bitte wartet das in Bälde kommende offizielle Statement ab!“

