Schon vor einiger Zeit gaben Godsmack in einem Radio-Interview bekannt, dass ihr neuestes Album LIGHT UP THE SKY ihr letztes sein wird.

Bereits letztes Jahr hieß es seitens Frontman Sully Erna in einem Interview mit 93X, dass LIGHTING UP THE SKY das beste und letzte Album von Godsmack sei. Jetzt erklärt Erna die Entscheidung der Band, keine neue Musik mehr zu machen in einem Interview mit dem amerikanischen Radiosender Rock 100.5. Die erste Ankündigung Erna sagte in dem ersten Interview: „Es ist emotional. Das ist das letzte Album, das wir je machen werden. Das ist unsere letzte Runde. Wir haben jede Unze Energie und Emotion in dieses Album gesteckt […] Es war nicht geplant, aber es ist dieses mystische Ding passiert, bei…