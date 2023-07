Klash Of The Ruhrpott

Am 20. Juli 2024 steigt im Amphitheater in Gelsenkirchen ein ganz besonderes Event. Die legendären „Teutonic 4“ des Thrash Metal versammeln sich zu einem Konzert. Die Kult-Bands Kreator, Sodom, Destruction und Tankard spielen beim „Klash Of The Ruhrpott“ einmalig zusammen.

Mille Petrozza (Kreator): „Ich bin so glücklich über diese Gelegenheit, dieses Package auf bestmögliche Art und Weise präsentieren zu können. Das wird ein sehr besonderer Tag voller Liebe und Respekt werden. Erwartet zudem den umfangreichsten Kreator-Gig ever.“

Tom Angelripper (Sodom): „Endlich gibt es die Möglichkeit, die Bühne mit meinen alten Wegbegleitern und Freunden zu teilen, das macht mich sehr glücklich. Ein Zusammentreffen dieser vier fantastischen Bands lässt sich nicht in Worten ausdrücken. Das wird für uns wie auch die Fans ein ganz spezielles Erlebnis. Bleibt gesund, wir sehen uns. Cheers, Tom.“





Schmier (Destruction): „Oh JA – wir alle haben darauf gewartet, dass das endlich passiert. Ich bin begeistert, dass es endlich so weit gekommen ist. Das ist hoffentlich der Anfang von noch mehr. Wir sind super glücklich, Teil hiervon zu sein. Danke für die Einladung, Mille!“

Gerre (Tankard): „Gute Dinge brauchen Zeit! Endlich werden die 4 Großen aufeinandertreffen und zusammen thrashen. Wir sind sehr stolz, Teil von diesem historischen Event zu sein!“

„Klash Of The Ruhrpott“

mit Kreator, Sodom, Destruction, Tankard

20.07. 2024 Gelsenkirchen, Amphitheater

Tickets ab 02.08.2023 hier verfügbar.

