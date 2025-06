A Perfect Circle haben dieses Jahr ihr 25. Band-Jubiläum gefeiert. Zu diesem Anlass haben die zwei wichtigsten Mitglieder der All-Star-Formation, Gitarrist Billy Howerdel und Frontmann Maynard James Keenan, unter anderem ein Interview mit dem US-Magazin Revolver geführt. Dabei kam heraus, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass die Band demnächst ein neues Studioalbum am Start hat.

Auf seinen derzeitigen kreativen Prozess angesprochen erwiderte A Perfect Circle-Haupt-Songwriter Howerdel: „Während ich schreibe, ertappe ich mich manchmal dabei, wie ich denke: ‚Wow, ich mag das wirklich, aber: Das ist verdammt unheimlich.‘ Ich bin in einem Nicht-viel-schlafen- und Selbstentdeckungsmodus. Wenn ich Musik schreibe, habe ich Nachtangst und wache auf – als könnte mein Geist nicht loslassen.“

Timing ist alles

Derweil ist Maynard James Keenan darauf vorbereitet, stets an jedem seiner zahlreichen Projekte — sei es nun Tool oder A Perfect Circle oder Puscifer — zu arbeiten. „Ich schreibe immer. Ich schreibe mit jedem. Und wenn ich die anderen Leute dazu bringen kann, mit einzusteigen, ist immer etwas möglich. Ich bin mir sicher, dass Billy einen Ordner mit spaßigen Sachen für mich hat, durch die ich mich wühlen kann. Es hängt alles am Timing.“

Das heißt also: Die beiden A Perfect Circle-Musiker denken sich am laufenden Band Song-Ideen aus — jetzt müssen sie diese nur noch austauschen und gemeinsam voranbringen. Aktuell besteht die Gruppe neben Keenan und Howerdel noch aus Schlagzeuger Josh Freese (Ex-Foo Fighters), Gitarrist James Iha (The Smashing Pumpkins) sowie Matt McJunkins (Eagles Of Death Metal). Das letzte Studioalbum liegt schon ein paar Jährchen zurück: 2018 erschien EAT THE ELEPHANT — 14 Jahre nach seinem Vorgänger eMOTIVe (2004). Derzeit sieht es jedoch nicht nach einer erneuten 14-jährigen Wartezeit bis zum nächsten A Perfect Circle-Longplayer aus.

