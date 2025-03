auch interessant

Die letzte Tournee von Metallica stand unter dem Motto „Noe Repeat Weekends“. Dabei traten James Hetfield und Co. zwei Mal in den jeweiligen Städten auf und spielten zwei komplett unterschiedliche Setlists. Dies hatten Tool ebenfalls für ihr eigenes Festival in der Dominikanischen Republik angekündigt — doch es kam letztlich anders.

Am falschen Ort gespart

Denn Maynard James Keenan und Co. luden vergangenes Wochenende zu ihrem „Tool In The Sand“-Festival nach Punta Cana. Das Versprechen der Progressive-Metaller, die an beiden Abenden als Headliner fungierten, war, zwei einzigartige Setlist darzubieten. Der 7. März verlief zunächst nach Plan, jedoch realisierten die Fans am 8. März zunehmend, dass sich das Quartett erlaubte, Songs vom Vorabend zu wiederholen. Ungefähr die Hälfte der Lieder vom Samstag hatten die Musiker bereits am Freitag zu Gehör gebracht — womit sie das Publikum gegen sich aufbrachten. Konkret zockten Tool die Tracks ‘Fear Inoculum’, ‘Jambi’, ‘Pneuma’ und ‘Rosetta Stoned’ an beiden Shows. Beliebte Songs wie ‘Sober’ und ‘The Pot’ fehlten dagegen komplett.

Doch damit nicht genug: Hinzu kam, dass die Show von Tool am zweiten Abend einen Song kürzer ausfiel. So schrien einige Anhänger „Fuck you“ während des Konzerts am Samstag. Darüber hinaus machten die Fans ihrem Ärger bei Reddit Luft. Ein Zuschauer drückt die Problematik so aus: „Sie haben heute 30 Minuten früher aufgehört. Wenn man Tool-Fans hassen würde, würde man das machen. Es ist verblüffend, dass sie so entrückt von der Realität sind. Ich halte das für mehr als verkorkst. Das ist ein Vertragsbruch — und sie schulden uns eine Rückerstattung für heute. Inakzeptabel.“ Das Ganze verwundert doch sehr. Sollte die Maxime bei einem Band-eigenen Festival nicht sein, seine Fans so glücklich wie möglich nach Hause zu schicken? Wieso spart die Gruppe dann an Songs und Spielzeit?

Setlist Tool 7. März 2025:

Stinkfist Fear Inoculum Rosetta Stoned Pneuma Jambi Schism The Grudge The Flood Invincible Vicarious (zum ersten Mal live gespielt seit 2020)

Setlist Tool 8. März 2025:

Fear Inoculum Ænema Rosetta Stoned Pneuma Jambi Descending Chocolate Chip Trip Intolerance Swamp Song

