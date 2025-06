Jen Majura macht Schluss: Die Gitarristin, Bassistin und Komponistin hängt ihre Musikkarriere an den Nagel. Dies verkündete das ehemalige Evanescence-Mitglied in den Sozialen Medien. Als Grund führt die gebürtige Stuttgarterin eine zunehmende Desillusionierung hinsichtlich der aktuellen Entwicklung in der Musik-Branche an.

„Liebe Freunde, ich werde mich so kurz fassen, wie es geht“, beginnt Jen Majura ihr folgenschweres Statement. „Nach reiflicher Überlegung — ich habe beobachtet, was in der Musikindustrie passiert, die Entwicklungen in Sachen Künstliche Intelligenz und die Veränderung in der Gesellschaft — bin ich zu dem Schluss gekommen, zurückzutreten. Manche von euch haben mich schon vor einer ziemlichen Weile davon reden hören. Anstatt ein weiteres Jahr meines Lebens zu verschwenden, in dem ich andauernd auf neue Energie, Antrieb und Kreativität hoffe, bin ich an einen Punkt in meinem Leben gekommen, an dem ich mich selbstbewusst in Frieden zurücklehnen kann.

Innerliche Distanz

Während es mir die Zeit erlaubt hat, konnte ich eine tolle Menge wunderschöne Erinnerungen, Tourneen, Konzerte, Reisen und Augenblicke sammeln. Ich bin so dankbar für jede einzelne davon, aber die Welt hat sich verändert. […] Ich sage nicht, dass ich nie wieder Musik schreiben werde, sei es aufgenommen oder live, doch für den Moment finde ich, dass es gesündere und bessere Dinge gibt, um mein Leben mit guter Stimmung zu füllen. Ich muss mich nicht mit der überwältigenden Menge von Lächerlichkeit beschäftigen, die heutzutage mit der Musikindustrie einhergeht. Ich kann mich einfach nicht mehr mit den heutigen Einstellungen und Werten identifizieren.

So wünsche ich all den ambitionierten und verbleibenden Creators — jung und alt — von ganzem Herzen nur das Beste. Mit der Zeit wird die Bedeutung klarer werden. Euch, die Fans, möchte ich virtuell umarmen und euch für all eure Unterstützung, Liebe und euren Glauben während all dieser Jahre danken, in denen ich eine aktive Musikerin auf Tour war.“ Darüber hinaus veröffentlicht Jen Majura als Abschiedsgeschenk noch vier Songs, die sie beim Entrümpeln auf ihrem Computer gefunden und als für zu schade bewertet hat, um sie auf Halde liegen zu lassen. Darüber, wann und wie sie die Singles veröffentlichen will, hat die 41-Jährige noch keine Infos übermittelt.

