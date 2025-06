Wie allgemein bekannt ist, mussten Heaven Shall Burn ihren Auftritt bei Rock am Ring 2025 nach einem Song leider abbrechen. ‘Übermacht’ zündete die Fans sofort an. Doch etwas klang seltsam. Sänger Marcus Bischoff fasste sich wiederholt an den Hals. Nach dem Stück wendete sich der Heaven Shall Burn-Sänger an das Publikum: „Das ist die schwerste Ansage, die man als Sänger einer Band machen muss“, begann er hörbar heiser. Seine Stimme machte dicht – an eine Fortsetzung des Auftritts war nicht zu denken.

Nach dem Abbruch des Rock am Ring-Konzerts und einem Gesundheits-Check im Krankenhaus meldete sich Heaven Shall Burn-Sänger Marcus Bischoff mit einem Update zu seinen Stimmproblemen. Hinter den Kulissen wurde versucht, das Unmögliche möglich zu machen und kurzfristig einen Ersatz für Bischoff zu finden, damit die Tournee und die geplanten Konzerte stattfinden können.

„So, wir haben einen Plan! Niemand Geringeres als Britta von @hiraes.official wird mich bei den Shows morgen in Kufstein und am kommenden Wochenende vertreten! Heißt mir die Frau ordentlich willkommen, zeigt ihr wozu HSB Fans fähig sind und macht die Shows zu etwas ganz Besonderem in der Bandgeschichte! Wir freuen uns riesig drauf! Bei mir geht es auch wieder bergauf! Euer Molle und die HSB Jungs!„

Britta Görtz wurde bekannt als Sängerin von Cripper, später Critical Mess und aktuell Hiraes. Zudem ist sie Extreme Metal Vocalcoach und veranstaltet regelmäßige Workshops, unter anderem „Metal Up Your Voice“, „Rock Your Voice“ und das „Harsh Vocal Camp„.

Das am 27. Juni erscheinende neue Album HEIMAT wurde im Band-eigenen Studio The Dude Ranch, das Gitarrist Alexander Dietz betreibt, produziert. Wie schon in der Vergangenheit sorgte der dänische Produzent Tue Madsen im Mix und Mastering für den Feinschliff. Für das Artwork verpflichteten die Thüringer erneut den renommierten Künstler Eliran Kantor.

—

