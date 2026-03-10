Boston trauern um ihren Frontmann Tommy DeCarlo. Der US-Amerikaner stieg 2007 nach dem Tod von Originalsänger Brad Delp ein und bekam im September 2025 die Diagnose, dass er Hirnkrebs hat. Er wurde lediglich 60 Jahre alt — und starb genau 19 Jahre nach seinem Vorgänger am Mikrofon.

Toller Mensch

„Heute morgen hat Tommy seinen Kampf gegen den Krebs verloren“, informierte Haupt-Songwriter Tom Scholz am gestrigen Montag, den 9. März 2026. „Jeder, der Tommy auf der Bühne hat singen hören, weiß, was für ein begabter Künstler er war. Doch nur wenige wissen, wie hart er gearbeitet hat, um diese Rolle als Lead-Sänger von Boston auszufüllen und sich selbst zu einem erstklassigen Performer zu machen, oder — noch viel wichtiger — was für ein hingebungsvoller Vater er für seine Kinder war.

Tommy war ein ehrgeiziger Athlet und dennoch eine sanfte Seele, an die sich sein Sohn und viele adere als süßen Mann erinnern, der es nicht verdient hat, in so jungem Alter umgehauen zu werden. Es ist nicht überraschend, dass einer seiner liebsten Boston-Songs ‘To Be A Man’ war. Während viele Leute sich daran erinnern werden, wie Tommy seinem Publikum fantastische Live-Darbietungen gab, werde ich ihn als unglaublichen Sänger in Erinnerung behalten, der 2007 aus dem Nichts auftauchte, um Boston zu retten und uns allen bei der Band zehn weitere Jahre mit unseren denkwürdigsten Auftritten möglich machte. Ruhe in Frieden, Tommy. Du wusstest, was es braucht, um ein Mann zu sein.“

Die Familie von DeCarlo schreibt in den Sozialen Medien: „Schweren Herzens überbringen wir die Nachricht, dass unser Vater am 9. März 2026 verstorben ist. Nachdem man vergangenen September bei ihm Hirnkrebs festgestellt hat, kämpfte er mit unglaublicher Stärke und Courage bis zum bitteren Ende. Während dieser schwierigen Zeit bitten wir freundlich darum, dass Freunde und Fans die Privatsphäre der Familie respektieren, während wir trauern und einander unterstützen. Ruhe in Frieden, Papa. In Liebe, Annie, Talia & Tommy Jr.“

Wegen einer plötzlichen Gehirnblutung im September 2025 wurde DeCarlo notoperiert. Dabei entdeckten die Chirurgen zwei Tumore im Kopf sowie einen in der Lunge. Während er sich davon erholte, hatte Tommy eine weitere Gehirnblutung und befand sich seit Ende November 2025 im Krankenhaus. Um der Familie bei der Begleichung der medizinischen Kosten zu helfen, wurde eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, wobei bislanng rund 58.000 US-Dollar zusammengekommen sind.

