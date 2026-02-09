Brad Arnold lebt nicht mehr. Der 3 Doors Down-Sänger ist am vergangenen Samstag, den 7. Februar 2026 verstorben. Der Musiker hatte im Mai 2025 bekanntgegeben, dass er am klarzelligen Nierenzellkarzinom leidet — der häufigsten Form des Nierenkrebs bei Erwachsenen. Schon zu diesem Zeitpunkt befand sich die Krankheit im vierten Stadium. Das heißt: Der Krebs hatte bei Arnold Metastasen in der Lunge gebildet. Er wurde nur 47 Jahre alt.

Einzigartiger Mensch

„Schweren Herzens überbringen wir die Neuigkeit, dass Brad Arnold — Gründer, Lead-Sänger und Liedermacher von 3 Doors Down — am Samstag, den 7. Februar im Alter von 47 Jahren von uns gegangen ist“, beginnt das offizielle Statement der Band. „Mit seiner geliebten Ehefrau Jennifer sowie seiner Familie an seiner Seite ist er friedlich eingeschlafen — umgeben von seinen Lieben, nach seinem tapferen Kampf gegen den Krebs. Als Gründungsmitglied, Sänger und Originalschlagzeuger von 3 Doors Down half Brad dabei, die Mainstream-Rock-Musik neu zu definieren, indem er die Zugänglichkeit des Post-Grunge mit emotional-direktem Songwriting und textlichen Themen verschmolz, die bei alltäglichen Hörern ankamen.

Brads Songwriting wurde zu einem kulturellen Maßstab für in Generation, wobei er ein paar der beständigsten Hits der Nullerjahre hervorbrachte — inklusive des Durchbruch-Hits der Band, ‘Kryptonite’, welchen der im Matheunterricht schrieb, als er gerade mal 15 Jahre alt war. Seine Musik hallte weit über die Bühne hinaus nach und schuf Augenblicke der Verbindung, der Freude, des Glaubens und gemeinsamer Erfahrungen, welche lange nach den Bühnen weiterleben werden, auf denen er aufgetreten ist.

In erster Linie war er ein hingebungsvoller Ehemann für Jennifer — und seine Freundlichkeit, sein Humor und seine Großzügigkeit berührten jeden, der das Glück hatte, ihn zu kennen. Diejenigen, die ihm am nächsten standen, werden sich nicht nur an sein Können, sondern auch seine Wärme, Bescheidenheit, seinen Glauben sowie seine tiefe Liebe für seine Familie und seine Freunde erinnern. Die Familie ist dankbar für die Welle der Liebe und der Unterstützung während dieser schwierigen Zeit und bittet freundlich darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Er wird zutiefst vermisst und für in Erinnerung behalten werden.“

Dem US-amerikanischen National Cancer Institute zufolge haben Patienten eine 50 bis 69 prozentige Überlebens-Chance im Hinblick auf die kommenden fünf Jahre, wenn ihr klarzelliges Nierenzellkarzinom früh erkannt wird. Wenn der Tumor bereits gewachsen und/oder sich auf andere Körperteile ausgebreitet hat, beträgt die Überlebenschance im Hinblick auf die kommenden fünf Jahre lediglich rund zehn Prozent.

