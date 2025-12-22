Lou Koller hatte sich im September 2025 mit der unschönen Nachricht zu Wort gemeldet, dass sich der Krebs bei ihm zurückgemeldet hat, nachdem er vier Monate zuvor vermeldet hatte, die Krankheit besiegt zu haben. Nun hat der Sick Of It All-Frontmann einen aktuellen Zwischenstand zu seiner Gesundheit abgegeben. Dabei bezeichnet die US-Hardcore-Ikone die derzeitige Lage als „Patt“.

Nicht hü, nicht hott

„Hallo zusammen, was geht ab?“, begrüßt Lou Koller die Fans. „Hier meldet sich Lou. Es ist eine Weile her. Um euch ein Update zu geben: Es gibt nicht viel zu erzählen. Die Behandlungen laufen okay. Allerdings richten sie nicht viel aus. Ich bin irgendwie in einem Patt, bei dem die Tumore nicht wachsen und sich nicht ausbreiten, aber sie schrumpfen auch nicht. Daher ist der Plan, mit den Behandlungen weiterzumachen und zu schauen, was passiert. Und danach werden wir einen neuen Plan schmieden.“

Des Weiteren legte Lou Koller nach: „Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um meinen Bruder Matt und meiner Schwägerin Connie dafür danken, dass sie sich so gut um mich kümmern, mich in ihrem Haus wohnen lassen und mir hier durchhelfen. Und ich will euch allen für all die positiven Nachrichten, die Gebete und Genesungswünsche danken. Vielen Dank! Weiter so, weiter so. Und ich hoffe, ihr habt alle ein großartiges Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Hoffentlich ist nächstes Jahr besser für uns alle. Passt aufeinander auf, okay? Wir sehen uns.“

Die Hiobsbotschaft vom September überbrachte Lou Koller wie folgt: „Ich weiß nicht, ob ihr mit meinem neuen Skelett-Look erkennen könnt, dass ich es bin. Hier ist ein Update für euch. Es ist nicht das, was ich machen möchte, aber leider ist der Krebs zurückgekehrt, und er hat ein paar Freunde mitgebracht.“ Das könnte bedeuten, dass der Krebs dieses Mal Metastasen gebildet hat.

Darüber hinaus führte Lou Koller aus: „Meine Genesung war wirklich schwierig. Es fiel mir schwer, an Gewicht zuzunehmen und das Essen bei mir zu behalten. Also habe ich ein paar Ultraschalluntersuchungen machen lassen, und tatsächlich ist er wieder da. Aber wir nehmen es Tag für Tag und sehen, was passiert.“ Anschließend dankte das Sick Of It All-Organ den Fans für all die Unterstützung und versprach: „Ich halte euch auf dem Laufenden und lasse euch wissen, wie es weitergeht. Alles klar? Wir sehen uns bald.“

