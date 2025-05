Lou Koller hat gute Neuigkeiten überbracht. Der Sick Of It All musste sich nach einer Speiseröhrenkrebsdiagnose einer Chemotherapie unterziehen. Nun hat sich der New Yorker mit einer Videobotschaft zu Wort gemeldet und kann mitteilen: Er hat den Krebs überwunden. „Ich habe ein paar frohe Nachrichten für alle“, leitet der Hardcore-Veteran seine Botschaft ein.

Gute Perspektive

„Ich habe meine Ultraschallergebnisse zurück erhalten. Und wie sich herausgestellt hat, sieht es so aus, als ob nichts übrig ist. Kein Krebs mehr. Also bin ich im Moment offiziell krebsfrei. Gott sei Dank dafür. Und danke euch allen für die positiven Stimmungen, eure Gebete, all eure Genesungswünsche. Danke euch so sehr für eure Unterstützung. Und ich bin wirklich froh darüber. Jetzt kann ich damit anfangen, mich wieder in Normalzustand zu bringen, anstatt diesen Hühnerhals und all das zu haben. […] Ich muss mich immer noch alle sechs Monate für die nächsten paar Jahre untersuchen lassen, um sicherzugehen, dass ich nichts in mir drin habe. Aber im Augenblick bin ich krebsfrei.“

Darüber hinaus schreibt der Sick Of It All-Sänger als begleitende Worte zum Clip: „Es ist Zeit, weiter zu genesen und zu heilen. Wir freuen uns alle voranzuschreiten und Sick Of It All wieder auf den richtigen Weg zu kriegen.“ Um Koller mit den finanziellen Herausforderungen seiner Behandlung zu helfen fand am 23. November 2024 ein Benefizkonzert mit unter anderem Vision Of Disorder, Life Of Agony und Municipal Waste in New York statt. Des Weiteren kamen bei einer Crowdfunding-Kampagne bislang rund 335.000 US-Dollar zusammen. Befreundete Bands wie AFI, Rancid und Dropkick Murphys spendeten jeweils 5000 US-Dollar, Snapcase und Hot Water Music ließen sich ebenfalls nicht lumpen.

