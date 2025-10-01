Im Sommer 2024 wurde bei Sick Of It All-Frontmann Lou Koller ein Tumor in der Speiseröhre entdeckt, der bereits in den Magen übergegangen war. Nach monatelanger Chemotherapie verkündete der Sänger im Mai dieses Jahres, für den Moment „offiziell krebsfrei“ zu sein. Zur Sicherheit müsse er sich alle sechs Monate untersuchen lassen, jedoch sorgte die Nachricht erst einmal für ein Aufatmen.

Zuletzt schien also alles prima zu laufen. Erst Anfang September erklärte Bassist Craig Setari im Podcast Pod Scum, dass die Band bereits „eine Menge Songs“auf Lager habe und plane, „zusammenzukommen und daran zu arbeiten“. Dies sei jedoch nur möglich, da Koller „sehr gut auf die Behandlung angesprochen“ hat. Weiterhin habe die Band vor, „irgendwann im warmen Wetter“ des kommenden Jahres ein paar Konzerte zu spielen – unter der Prämisse, dass alles weiterhin gut läuft.

Es beginnt von vorn

Nun veröffentlichte ein sichtlich angeschlagener Lou Koller ein neues Video mit einer Hiobsbotschaft. „Hallo zusammen. Was geht? Hier ist Lou. Ich weiß nicht, ob ihr mit meinem neuen Skelett-Look erkennen könnt, dass ich es bin. Hier ist ein Update für euch. Es ist nicht das, was ich machen möchte, aber leider ist der Krebs zurückgekehrt und er hat ein paar Freunde mitgebracht.“ Das könnte bedeuten, dass der Krebs dieses Mal Metastasen gebildet hat.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weiterhin erklärt der Sänger: „Meine Genesung war wirklich schwierig. Es fiel mir schwer, an Gewicht zuzunehmen und das Essen bei mir zu behalten. Also habe ich ein paar Ultraschalluntersuchungen machen lassen, und tatsächlich ist er wieder da. Aber wir nehmen es Tag für Tag und sehen, was passiert.“ Dann bedankt er sich für all die Unterstützung und verspricht, wie schon in der Vergangenheit: „Ich halte euch auf dem Laufenden und lasse euch wissen, wie es weitergeht. Alles klar? Wir sehen uns bald.“

Kurz nach seiner Diganose startete Gitarrist (und Lou Kollers Bruder) Pete eine Kampagne auf GoFundMe, um die hohen Behandlungskosten in den USA finanzieren zu können. Am 23. November 2024 fand in New York City zudem ein Benefizkonzert statt, dessen Erlöse ebenfalls in die Behandlung des Musikers flossen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.