Billy Sheehan (Ex-Mr. Big) über seine neue Band

Billy Sheehan
Billy Sheehan mit Sons of Apollo 2020 in San Francisco, Kalifornien.
Foto: FilmMagic via Getty Images, Miikka Skaffari. All rights reserved.
von
Nach dem Aus von Mr. Big hat sich Bassist Billy Sheehan ein neues Projekt gesucht. Die ersten Ergebnisse davon gibt es bereits zu hören.
Im August 2024 spielten Mr. Big das letzte Konzert ihrer Abschiedstournee. Auch Sons Of Apollo liegen bereits seit 2020 auf Eis. Genug Zeit für Bassist Billy Sheehan, um sich auf ein neues Projekt zu konzentrieren. Dieses trägt den Namen The Fell und setzt sich aus Sheehan selbst, Mike Krompass (Gitarre), Toby Rand (Gesang) und Nick Chiarore (Schlagzeug) zusammen. In einem Interview beim Guitar Summit erklärt Sheehan, wie sich die Musiker gefunden haben und was von der neuen Combo zu erwarten ist.

Zukunftspläne

Mike Krompass hatte Billy Sheehan vor einigen Jahren über Facebook kontaktiert, da er einen Bassisten suchte. „Mikes Gitarrenspiel ist unglaublich“, meint der 72-Jährige. Krompass trat in der Vergngenheit unter anderem bei Nelly Furtado und Smash Mouth als Gitarrist in Erscheinung. Als Plattenproduzent und Songwriter wurde er bereits mehrfach mit Platin ausgezeichnet. Dann stieß der australische Sänger Toby Rand (Rand, Juke Kartel) hinzu, über den Sheehan sagt: „Er hat eine tolle Stimme, tolle Texte und ist echt cool.“ Nick Chiarore (Imperial Ashes, Dead Romantic) komplettierte die Formation schließlich.

„Leider hatte Toby einen Vertrag mit diesem Manager und konnte nichts anderes machen. Also wurde es eine Weile auf Eis gelegt. Wir haben versucht, ein paar Shows mit anderen Sängern zu machen, aber es war nie dasselbe“, fährt Sheehan fort. „Vor Kurzem ist sein Vertrag ausgelaufen und er ist bereit, wieder loszulegen. Also rief mich Mike an und sagte: ,Lass es uns tun.‘ Wir haben noch ein paar neue Songs geschrieben und ein paar der alten neu abgemischt.“ Mit ‘Killswitch’ und ‘Face Out’ sind bereits zwei dieser Lieder veröffentlicht worden.

Zu den Zukunftsplänen von The Fell erklärt der Bassist: „Wir werden Ende Oktober eine EP herausbringen. Anfang des Jahres erscheint dann die komplette Platte. Und im Sommer hoffen wir, auf Tour zu gehen.“ Auf die Frage, ob er vor der Veröffentlichung einer EP oder eines Albums immer noch nervös sei, antwortet Sheehan: „Nein. Man muss einfach die Dinge tun, die man tun muss. Wenn man erst einmal auf Tour ist, muss man eine Million Interviews geben und Foto-Sessions machen. Ich mache das schon seit langer Zeit.“ Allein mit Mr. Big war Billy Sheehan 36 Jahre aktiv.


