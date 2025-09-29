Kreator-Fans kommen derzeit richtig auf ihre Kosten. Nach dem Dokumentarfilm ‘Kreator – Hate & Hope’ sowie Mille Petrozzas Biografie ‘Your Heaven, My Hell. Wie Heavy Metal mich gerettet hat’ haben die Thrasher kürzlich ihr 16. Studioalbum angekündigt. Auch die erste Single ‘Seven Serpents’ hat jüngst Premiere gefeiert und heimst ordentlich positives Feedback ein.

Zweckdienlich

Schon Ende August, also als es noch nichts Offizielles gab, sprach Gitarrist Sami Yli-Sirniö mit IMPACT Metal Channel über das neue Material. Auf die Frage, was Fans vom neuen Album erwarten können, meint der Finne: „Es enthält viele interessante Themen und einen etwas neuen Ansatz. Bei einigen Songs haben wir die Gitarren etwas tiefer gestimmt, etwa auf Bariton, sogar auf A, aber nicht bei allen Songs. Das tun wir immer, wenn es einem Zweck dient, wie dem Gesang und solchen Sachen.“ Ebenfalls gibt er an, dass zu diesem Zeitpunkt bereits drei Musikvideos im Kasten gewesen sind. Ergo folgen zwei weitere Singles auf ‘Seven Serpents’.

Weiterhin erklärt Yli-Sirniö: „Mille ist der Haupt-Songwriter und hatte die hervorragenden Song-Ideen. Wir haben alle sehr hart daran gearbeitet. Wir haben viele Demos gemacht und viele Songs rausgeworfen. Man muss es einfach abwarten.“ Alle seien sehr gespannt darauf, wie das neue Material ankommt. „Wir glauben, dass wir es geschafft haben, den Vorgänger zu toppen.“ Der Vorgänger HATE ÜBER ALLES erschien 2022 und ruft bis heute sehr gespaltene Meinungen hevor.

Tracklist & Tour

Das neue Album KRUSHERS OF THE WORLD soll am 16. Januar 2026 erscheinen. In ‘Tränenpalast’ hat Britta Görtz (Hiraes) einen Gastauftritt. Außerdem greift der Song Petrozzas Liebe zu Horrorfilmen auf und ist eine Hommage an den italienischen Filmemacher Dario Argento. Das schreit doch geradezu nach einem Musikvideo. Vielleicht wird aber auch einer der anderen Titel die nächste Single.

KRUSHERS OF THE WORLD-Tracklist

Seven Serpents Satanic Anarchy Krushers Of The World Tränenpalast Barbarian Blood Of Our Blood Combatants Psychotic Imperator Deathscream Loyal To The Grave

Sicher ist indes, dass das neue Material im Frühjahr 2026 live präsentiert wird. Vom 20. März bis einschließlich 25. April gehen Kreator zusammen mit Carcass, Exodus und Nails auf große Europatournee. Darunter sind insgesamt acht Termine für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Tickets sind ab heute erhältlich.

Kreator + Carcass + Exodus + Nails auf Tour

01.04. CH-Zürich, Halle 622

04.04. Essen, Grugahalle

05.04. Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

09.04. A-Wien, Gasometer

10.04. Ludwigsburg, MHPArena

11.04. München, Zenith

17.04. Hamburg, Inselparkhalle

18.04. Berlin, Uber Eats Music Hall

—

