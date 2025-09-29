Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Kreator: Das ist vom neuen Album zu erwarten

Kreator
Sami Yli-Sirniö mit Kreator, 05.03.2023, Hamburg, edel-optics.de Arena
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
Die Ankündigung des neuen Albums von Kreator ist noch recht frisch. Gitarrist Sami Yli-Sirniö plaudert ein bisschen über die Entstehung.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Kreator-Fans kommen derzeit richtig auf ihre Kosten. Nach dem Dokumentarfilm ‘Kreator – Hate & Hope’ sowie Mille Petrozzas Biografie ‘Your Heaven, My Hell. Wie Heavy Metal mich gerettet hat’ haben die Thrasher kürzlich ihr 16. Studioalbum angekündigt. Auch die erste Single ‘Seven Serpents’ hat jüngst Premiere gefeiert und heimst ordentlich positives Feedback ein.

Zweckdienlich

Schon Ende August, also als es noch nichts Offizielles gab, sprach Gitarrist Sami Yli-Sirniö mit IMPACT Metal Channel über das neue Material. Auf die Frage, was Fans vom neuen Album erwarten können, meint der Finne: „Es enthält viele interessante Themen und einen etwas neuen Ansatz. Bei einigen Songs haben wir die Gitarren etwas tiefer gestimmt, etwa auf Bariton, sogar auf A, aber nicht bei allen Songs. Das tun wir immer, wenn es einem Zweck dient, wie dem Gesang und solchen Sachen.“ Ebenfalls gibt er an, dass zu diesem Zeitpunkt bereits drei Musikvideos im Kasten gewesen sind. Ergo folgen zwei weitere Singles auf ‘Seven Serpents’.

Kreator - Hate & Hope
Kreator - Hate & Hope Für € 13,99 bei Amazon kaufen

Weiterhin erklärt Yli-Sirniö: „Mille ist der Haupt-Songwriter und hatte die hervorragenden Song-Ideen. Wir haben alle sehr hart daran gearbeitet. Wir haben viele Demos gemacht und viele Songs rausgeworfen. Man muss es einfach abwarten.“ Alle seien sehr gespannt darauf, wie das neue Material ankommt. „Wir glauben, dass wir es geschafft haben, den Vorgänger zu toppen.“ Der Vorgänger HATE ÜBER ALLES erschien 2022 und ruft bis heute sehr gespaltene Meinungen hevor.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Tracklist & Tour

Das neue Album KRUSHERS OF THE WORLD soll am 16. Januar 2026 erscheinen. In ‘Tränenpalast’ hat Britta Görtz (Hiraes) einen Gastauftritt. Außerdem greift der Song Petrozzas Liebe zu Horrorfilmen auf und ist eine Hommage an den italienischen Filmemacher Dario Argento. Das schreit doch geradezu nach einem Musikvideo. Vielleicht wird aber auch einer der anderen Titel die nächste Single.

KRUSHERS OF THE WORLD-Tracklist

  1. Seven Serpents
  2. Satanic Anarchy
  3. Krushers Of The World
  4. Tränenpalast
  5. Barbarian
  6. Blood Of Our Blood
  7. Combatants
  8. Psychotic Imperator
  9. Deathscream
  10. Loyal To The Grave

Sicher ist indes, dass das neue Material im Frühjahr 2026 live präsentiert wird. Vom 20. März bis einschließlich 25. April gehen Kreator zusammen mit Carcass, Exodus und Nails auf große Europatournee. Darunter sind insgesamt acht Termine für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Tickets sind ab heute erhältlich.

Kreator + Carcass + Exodus + Nails auf Tour

  • 01.04. CH-Zürich, Halle 622
  • 04.04. Essen, Grugahalle
  • 05.04. Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle
  • 09.04. A-Wien, Gasometer
  • 10.04. Ludwigsburg, MHPArena
  • 11.04. München, Zenith
  • 17.04. Hamburg, Inselparkhalle
  • 18.04. Berlin, Uber Eats Music Hall


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Britta Görtz hate über alles Jens Bogren kreator KRUSHERS OF THE WORLD Mille Petrozza Nachfolger neues Album Sami Yli-Sirniö
Die METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025: Helloween, Ozzy Osbourne, Wacken Open Air u.a.
In der Septemberausgabe durchleuchten wir ausführlich das neue Helloween-Album. Dazu weitere Interviews, der Megabericht vom Wacken Open Air und vieles mehr.
Ihr bekommt METAL HAMMER 09/2025 ab dem 22.08.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Helloween Dass sich Helloween zusammengerauft haben und zu siebt zu neuen Höhenflügen ansetzen, ist seit HELLOWEEN (2021) wohlbekannt. Wie genau die interne Dynamik funktioniert, welche Themen die Hamburger Kürbisse verhandeln, mit welchen Mitteln sie ihre Musik gestalten und wie sie in diesem Zeitalter relevant bleiben, erfuhr Katrin Riedl im Gespräch mit allen sieben Band-Mitgliedern. Ozzy Osbourne Am 22. Juli verstarb Ozzy Osbourne. Unser ehemaliger Chefredakteur Thorsten Zahn erinnert an die Legende. Knorkator Neue Platte…
Weiterlesen
Zur Startseite