Es ist erst seit Kurzem offiziell: Kreator veröffentlichen ein neues Album. Das 16. Studiowerk heißt KRUSHERS OF THE WORLD und erscheint am 16. Januar 2026 via Nuclear Blast. Ab sofort kann der Silberling auch vorbestellt werden. Obendrauf gibt es taufrisch die erste Single ‘Seven Serpents’. Das offizielle Video zur Musik erscheint später an diesem Tag, um 16 Uhr unserer Zeit, auf den YouTube-Kanälen von Kreator und Nuclear Blast.

Alle an Bord

Derzeit befinden sich Mille Petrozza und seine Crew an Bord der Full Metal Cruise XII. Ob dort auch das neue Stück präsentiert wird, ist unklar. ‘Strongest Of The Strong’ wurde jedoch schon dargeboten. Und bei ebendieser Nummer holten Kreator einen Überraschungsgast auf die Bühne. Kein Geringerer als Gitarrenlegende Uli Jon Roth, der in den Siebzigern bei den Scorpions spielte, stahl den eigentlichen Akteuren gewissermaßen die Show.

Diese hatten jedoch offensichtlich kein Problem damit, wie ein Fan-Video beweist. Übrigens ist METAL HAMMER live vor Ort und postet auf Instagram rgelmäßige Updates von der schippernden Metal-Sause.

Als wäre das noch nicht genug, startet am Montag, dem 29. September der Vorverkauf für die Tickets zur angekündigten Tournee im Frühjahr 2026. Vom 20. März bis einschließlich 25. April machen Kreator zusammen mit Carcass, Exodus und Nails die Bühnen Europas unsicher. Darunter sind insgesamt acht Termine für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Kreator + Carcass + Exodus + Nails auf Tour

01.04. CH-Zürich, Halle 622

04.04. Essen, Grugahalle

05.04. Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

09.04. A-Wien, Gasometer

10.04. Ludwigsburg, Mhp Arena

11.04. München, Zenith

17.04. Hamburg, Inselparkhalle

18.04. Berlin, Uber Eats Music Hall

Bis zum Live-Erlebnis lässt sich die Zeit noch wunderbar vertreiben. Immerhin hat der Dokumentarfilm ‘Kreator – Hate & Hope’ am 4. September Premiere gefeiert. Außerdem ist Ende August Mille Petrozzas Biografie ‘Your Heaven, My Hell. Wie Heavy Metal mich gerettet hat’ erschienen. Auf 336 Seiten erzählt der Petrozza von seiner Kindheit in Essen, seinen Anfängen als Musiker bis hin zu den heutigen Erfolgen mit Kreator.

