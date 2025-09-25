Sechs Jahre nach GET LOUD! kündigen Agnostic Front ein neues Studioalbum an. ECHOES IN ETERNITY soll am 7. November via Reigning Phoenix Music erscheinen. Mit ‘Way Of War’ gibt es auch schon eine erste Single-Auskopplung. Die Platte ließ so lange auf sich warten, da Frontmann Roger Miret 2021 die Diagnose Krebs erhielt. Infolgedessen musste er sich zwei Operationen und einer ganzen Reihe von Behandlungen unterziehen. Inzwischen sind keinerlei Anzeichen auf Krebs festzustellen und der Sänger gilt als geheilt.

Echos in der Ewigkeit

Nach ihrem fulminanten Auftritt beim diesjährigen Summer Breeze gibt es nun also neues Material. Über die Single ‘Way Of War’ sagen Agnostic Front: „Der Song ist ein Zeichen unserer Zeit! Wie die Gier korrupter Politiker uns und viele andere Nationen in sinnlose Kriege zieht. Diese Aktionen sind leider mit Opfern verbunden, die sich die Zivilbevölkerung nie wünscht. So läuft Krieg.“ Neben diesem enhält das Album 14 weitere Lieder, inklusive eines Gastauftritts.

ECHOES IN ETERNITY-Tracklist

Way Of War You Say Matter Of Life & Death (feat. Darryl “DMC” McDaniels von RunDMC) Tears For Everyone Divided Sunday Matinee I Can’t Win Turn Up The Volume Art Of Silence Shots Fired Hell To Pay Evolution Of Madness Skip The Trial Obey Eyes Open Wide

Zum Album meint Sänger Roger Miret: „Wir sind immer Risiken eingegangen, nie der Masse gefolgt, und wir sind wirklich stolz auf das Ergebnis des Albums. Die Songs wirken frisch, die Texte aktuell und persönlich. Es ist ein Beleg für unsere Langlebigkeit, unser Engagement und unsere führende Rolle in diesem Genre. Was wir heute im Leben tun, hallt in der Ewigkeit wider, und das merkt man!“

Schließlich fügt er hinzu: „Ihr werdet es genießen, dieses Biest voll aufzudrehen!“ Ob und wann Agnostic Front mit ihrem Biest für eine Tour über den großen Teich kommen, ist noch nicht bekannt. Bis Ende 2025 wird erst einmal die USA umfänglich bereist.

