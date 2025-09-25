Mit ‘Sie leben’ steht ein weiteres Highlight der Best Of Cinema-Reihe in den Startlöchern, das über die Jahre zu einem absoluten Kultfilm avancierte. Diesmal stellt sich die Frage, wer die Kontrolle übernimmt: Mensch oder Alien?

Kurzinhalt:

Außerirdische haben die Erde besetzt. Sie benehmen sich ganz normal und sind optisch nicht von Menschen zu unterscheiden. Nur durch eine Spezialbrille betrachtet, erkennt man ihr wahres Gesicht.

Der Gelegenheitsarbeiter John Nada findet eine solche Brille und ist schockiert: Alles deutet auf eine lang geplante Invasion hin, denn Millionen von Aliens bevölkern bereits die Erde.

Um den Planeten ungestört ausbeuten zu können, haben sie die Menschen in Hypnose versetzt. Kaum einer kann sich ihrer Gehirnwäsche entziehen.

Als sich John einer Untergrundbewegung anschließt, um das Hauptquartier der Wesen zu zerstören, wird er entdeckt. Jetzt machen die Fremden unbarmherzig Jagd auf ihn…

‘Sie leben’

Regie: John Carpenter; mit: Roddy Piper, Keith David, Meg Foster, George „Buck“ Flower, Peter Jason, Raymond Saint-Jacques, Jason Robards III, John Lawrence, Susan Barnes, Sy Richardson, Larry Franco u.v.a.

John Carpenter gilt bei vielen als Erfinder des neuzeitlichen Horrorfilms, der mit ‘Halloween – Die Nacht des Grauens’ im Jahr 1978 ein neues Subgenre begründete: den Slasherfilm. In den Jahren seiner Schaffenszeit schuf Carpenter einige der intensivsten, fantasievollsten und erfolgreichsten Filme des Genres. Der Sohn eines Musikers ist selbst schöpferischer Musikliebhaber und komponierte als solcher für fast alle seine Filme eigenhändig den Soundtrack.

Kino-Event-Reihe Best Of Cinema:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Circa 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Tobis, X Verleih, Capelight Pictures und Warner Bros. Pictures großartige Meisterwerke der Filmgeschichte.

Im Kino am 7. Oktober 2025

Gewinnt 2 Kino-Tickets für ‘Sie leben’!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „leben“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 30.09.2025, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

—

