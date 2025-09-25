Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Verlosung: Kino-Tickets für ‘Sie leben’ zu gewinnen

SIE LEBEN
Foto: © 1988 STUDIOCANAL S.A.S. All Rights Reserved. All rights reserved.
von
John Carpenters Sci-Fi-Kultstreifen ‘Sie leben’ kehrt in 4k restauriert zurück auf die große Leinwand. Best Of Cinema Event-Release am 7. Oktober 2025.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Mit ‘Sie leben’ steht ein weiteres Highlight der Best Of Cinema-Reihe in den Startlöchern, das über die Jahre zu einem absoluten Kultfilm avancierte. Diesmal stellt sich die Frage, wer die Kontrolle übernimmt: Mensch oder Alien?

Kurzinhalt:

Außerirdische haben die Erde besetzt. Sie benehmen sich ganz normal und sind optisch nicht von Menschen zu unterscheiden. Nur durch eine Spezialbrille betrachtet, erkennt man ihr wahres Gesicht.

 

Der Gelegenheitsarbeiter John Nada findet eine solche Brille und ist schockiert: Alles deutet auf eine lang geplante Invasion hin, denn Millionen von Aliens bevölkern bereits die Erde.

Um den Planeten ungestört ausbeuten zu können, haben sie die Menschen in Hypnose versetzt. Kaum einer kann sich ihrer Gehirnwäsche entziehen.

Als sich John einer Untergrundbewegung anschließt, um das Hauptquartier der Wesen zu zerstören, wird er entdeckt. Jetzt machen die Fremden unbarmherzig Jagd auf ihn…

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

‘Sie leben’

Regie: John Carpenter; mit: Roddy Piper, Keith David, Meg Foster, George „Buck“ Flower, Peter Jason, Raymond Saint-Jacques, Jason Robards III, John Lawrence, Susan Barnes, Sy Richardson, Larry Franco u.v.a.

John Carpenter gilt bei vielen als Erfinder des neuzeitlichen Horrorfilms, der mit ‘Halloween – Die Nacht des Grauens’ im Jahr 1978 ein neues Subgenre begründete: den Slasherfilm. In den Jahren seiner Schaffenszeit schuf Carpenter einige der intensivsten, fantasievollsten und erfolgreichsten Filme des Genres. Der Sohn eines Musikers ist selbst schöpferischer Musikliebhaber und komponierte als solcher für fast alle seine Filme eigenhändig den Soundtrack.

 

Kino-Event-Reihe Best Of Cinema:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Circa 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Tobis, X Verleih, Capelight Pictures und Warner Bros. Pictures großartige Meisterwerke der Filmgeschichte.

Im Kino am 7. Oktober 2025

Gewinnt 2 Kino-Tickets für ‘Sie leben’!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „leben“ schreiben:

    Dein Name (Pflichtfeld)

    Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

    Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

    PLZ (Pflichtfeld)

    Ort (Pflichtfeld)

    Deine Lösung (Pflichtfeld)

    TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

    Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

    Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

    Teilnahmeschluss ist der 30.09.2025, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.


    Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

    © 1988 STUDIOCANAL S.A.S. All Rights Reserved
    © 1988 STUDIOCANAL S.A.S. All Rights Reserved
    © 1988 STUDIOCANAL S.A.S. All Rights Reserved
    © 1988 STUDIOCANAL S.A.S. All Rights Reserved
    teilen
    mailen
    teilen

    Themen

    Best Of Cinema Gewinnspiel John Carpenter Kino Sie leben Tickets Verlosung
    Summer Breeze Open Air: Rückblick und Ausblick 2026
    Rund 200.000 Besuche von Metal-Fans aus aller Welt haben beim Summer Breeze Open Air das Festival-Gelände in Dinkelsbühl zum Beben gebracht.
    Das Summer Breeze Open Air 2025 ist Geschichte – die Veranstalter blicken auf ein unvergessliches Festival zurück. Bei strahlendem Sonnenschein, tanzendem Staub und einem kurzen, erfrischenden Regenschauer am Freitag verzeichneten die Veranstalter rund 200.000 Besuche von Metal-Fans aus aller Welt auf dem Festival-Gelände in Dinkelsbühl. „Eure Energie, eure Freude und euer Durchhaltevermögen haben das Festivalgelände zum Beben gebracht. Genau diese Stimmung macht euch zu den besten Fans, die man sich wünschen kann“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Achim Ostertag. Trotz herausfordernder Vorbereitungswochen, die von Regen geprägt waren, konnte die Summer Breeze-Crew das Festival-Gelände rechtzeitig und mit großem Engagement fertigstellen. Neben einem…
    Weiterlesen
    Zur Startseite