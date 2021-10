Die Hardcoreler Madball möchten zukünftig nicht mehr an Veranstaltungsorten spielen, bei denen ein Impfnachweis benötigt wird.

Die Urväter des New York Hardcore, Madball, treten am 14. August 2021 zum vorerst wahrscheinlich letzten Mal auf. Das Quartett weigert sich, in Zukunft auf Veranstaltungen oder Konzerten zu spielen, bei denen ein Impfnachweis verlangt wird. Da New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio Anfang der Woche beschloss, ab Mitte September eine Kontrollregelung einzuführen, war es das vermutlich erst mal für die Band. Der Beschluss fordert für Konzerte und große Events in der amerikanischen Metropole zumindest den Nachweis einer teilweisen Impfung . Ob sich Madball damit einen Gefallen tun… Auf Instagram äußert sich die Gruppe zu dem Gig, der Mitte August…