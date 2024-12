Agnostic Front: Roger Miret unterstützt Lou Koller

auch interessant

Nach der Krebsdiagnose 2021 musste sich Roger Miret von Agnostic Front einer ganzen Reihe von Behandlungen und zwei Operationen unterziehen. Inzwischen sind bei ihm keinerlei Anzeichen auf Krebs festzustellen und der Sänger gilt als geheilt. Diese positive Nachricht steht Sick Of It All-Frontmann Lou Koller hoffentlich noch bevor.

Empfehlung der Redaktion Agnostic Front-Sänger Roger Miret unterzieht sich weiterer OP Hardcore Roger Miret von Agnostic Front kämpft seit Beginn 2021 gegen eine schwere Krebserkrankung. Nun musste er sich einer weiteren Operation unterziehen. In einem Interview mit Aftershocks TV wurde Miret nun gefragt, ob er seinem alten Freund Lou einen Rat gegeben habe. Darauf antwortet er: „Ich habe ganz kurz mit Lou gesprochen. Ich habe verstanden und ihm gesagt: ‘Hey, ich bin für dich da.Ich bin hier, wenn du über irgendetwas reden willst.’“ Ihn sei klar, dass jeder Mensch anders mit solch einer Situation umgeht.

Ein harter Kampf

Roger Miret selbst habe sich damals sehr zurückgezogen, wie er erklärt: „Ich wollte mit niemandem reden. Ich wollte einfach nur mit all meinen Gedanken allein sein.“ Zwar sei er äußerst dankbar für all die Unterstützung gewesen, aber „trotzdem kämpfte ich gegen all das Zeug. Und ich wollte nicht, dass die Leute mich und die an mir hängenden Schläuche und solche Sachen sehen. Und es ist einfach seltsam. Es ist, als müsste ich wieder allein sein und alle meine Gedanken wieder aufleben lassen.“

Empfehlung der Redaktion Lou Koller: Sick Of It All-Sänger meldet sich mit Gesundheits-Update Hardcore Lou Koller (Sick Of It All) meldet sich mit einem Gesundheits-Update. Seine Nachricht lässt Fans und Freunde aufatmen. „Ich denke, er macht ein bisschen davon durch“, mutmaßt Miret über Koller. „Er versucht, hier und da die Basis zu erreichen, um die Leute wissen zu lassen, dass es ihm gutgeht. Ich weiß, dass der Aufschrei der Menschen, die ihn lieben, gewaltig war – das Gleiche gilt für mich. Wir sind also in einer guten Position. Es gibt viel Liebe und Unterstützung für Leute wie mich, wie Lou.“ Auch wenn er seine Zeit und den Raum brauchte, um all dies zu verarbeiten, meint der Frontmann: „Ich war so dankbar, wieder rauszugehen und auf Tour zu gehen.“ Genau das hofft er auch für Lou Koller.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.