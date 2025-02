New York Dolls: David Johansen hat Krebs im Endstadium

Foto: FilmMagic, Taylor Hill. All rights reserved.

David Johansen von den New York Dolls beim 34. alljährlichem John Lennon Tribute Benefit Concert am 5. Dezember 2014 in New York

auch interessant

New York Dolls-Frontmann David Johansen leidet an Krebs, welcher sich bedauerlicherweise bereits im viertem Stadium befindet. Das heißt, es gibt Fernmetastasen — bei Johansen unter anderem im Gehirn. Die zugehörige Diagnose bekam die Punk-Ikone schon im Jahr 2020, wobei der mittlerweile 75-Jährige zunächst beschloss, dies nicht an die große Glocke zu hängen.

Hilfe wird benötigt

Nun hat sich die Lage allerdings erneut verändert. Denn im November 2024 brach sich die New York Dolls-Legende bei einem Sturz an zwei Stellen den Rücken. Die anschließende Operation war zwar erfolgreich, dennoch ist David ans Bett gefesselt und zur Untätigkeit verdammt. Zudem muss man sich rund um die Uhr um ihn kümmern. Daher arbeitet die Familie von Johansen nun mit der Wohltätigkeitsorganisation Sweet Relief zusammen, welche den David Johansen Fund ins Leben gerufen hat.

Hier kann man spenden, damit die Kosten für die Vollzeit-Krankenpflege, Physiotherapie sowie tägliche, essenzielle Ausgaben fürs Leben gestemmt werden können. Die Hoffnung hierbei ist, dass der New York Dolls-Veteran womöglich ein Stück Beweglichkeit und Unabhängigkeit zurückgewinnen kann. „Wir haben mit meiner Krankheit schon eine lange Zeit gelebt, hatten dabei immer noch Spaß, haben Freunde und Familie getroffen, haben weitergemacht. Doch dieser Sturz am Tag nach Thanksgiving hat uns wirklich auf ein komplett neues Level der Entkräftung gebracht. Das sind die schlimmsten Schmerzen, die ich jemals in meinem Leben hatte. Ich war nie einer, der um Hilfe gebeten hat, doch dies ist ein Notfall. Danke euch.“

NEW YORK DOLLS-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.