Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Mat Sinner wird von KI für tot gehalten

Primal Fear im Jahr 2025 (v.l.): Mat Sinner (Bass, Gesang), André Hilgers (Schlagzeug), Thalìa Bellazecca (Gitarre), Ralf Scheepers (Gesang), Magnus Karlsson (Gitarre)
Primal Fear im Jahr 2025 (v.l.): Mat Sinner (Bass, Gesang), André Hilgers (Schlagzeug), Thalìa Bellazecca (Gitarre), Ralf Scheepers (Gesang), Magnus Karlsson (Gitarre)
Foto: Heiko Roith. All rights reserved.
von
Laut eines Eintrags, der von Künstlicher Intelligenz erzeugt wurde, soll Mat Sinner schon vor zwei Jahren verstorben sein.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Zuerst: Mat Sinner lebt. Den Beweis liefert der Primal Fear-Bassist höchstpersönlich – mal abgesehen davon, dass Hunderte Fans ihn derzeit live zu sehen bekommen. Immerhin sind Primal Fear gerade auf „Domination“-Tour durch Europa, um das gleichnamige Album zu präsentieren. Ein aktueller Beitrag Sinners bei Facebook wirft jedoch ein paar Fragezeichen auf.

Totgeglaubt

Mat Sinner schreibt: „Auch wenn einige Ex-Kollegen das weiterhin gerne hätten und befeuern, stehe ich hier lebendig am 20.09.25 auf der Bühne und spiele die schönste Tour meiner Karriere.“ Dazu gibt es Foto vom Konzert in Stuttgart. Grund für diesen außergewöhnlichen Post ist, dass ein scheinbar KI-generierter Beitrag einer Suchmaschine Mat Sinner für tot erklärt. Nicht nur ist der gesamte Eintrag in der Vergangenheitsform geschrieben, der erste Absatz endet zudem mit den Worten: „bis zu seinem Tod im April 2023.“  

Domination(Digipak)
Domination(Digipak) Für € 17,99 bei Amazon kaufen

In den Kommentaren macht sich Fassungslosigkeit und Wut über diese Fehlinformation breit. Andere nehmen es mit Humor. Auch seine Band-Kollegen kommentieren den Beitrag. Sänger Ralf Scheepers schreibt begleitend zu einem gemeinsamen Foto: „An deiner Seite mein Freund! Menschen treffen Entscheidungen und ich habe die richtige getroffen! Es ist jeden Tag und jeden Abend auf der Bühne ein Fest zu sehen, wie es dir besser und besser geht!“ Auch Schlaugzeuger André Hilgers äußert sich: „Krasse scheisse, Ich bin jeden Abend froh mit dir auf der Bühne zu stehen.“ 

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Zurückgekämpft

Fakt ist: Mat Sinner hatte vor vier Jahren ernste gesundheitliche Probleme. Infolge einer Corona-Impfung erlitt der 61-Jährige einen Herzinfarkt. Im Interview mit Stairway To Rock erklärte er erst diesen Juli: „Die Impfung hat mein Herz zerstört. Ich war ein Jahr im Krankenhaus. Im ersten Monat lag ich im Koma. Dann war ich gelähmt. Ich konnte meine Hände und meine Füße nicht bewegen. Drei Mal hat man mich reanimiert. Ich war tot. Sie haben mich zurück ins Leben geholt.“ 

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Es habe eine Weile gedauert, ehe sein Körper wieder funktionieren wollte. „Zuerst kam meine Stimme zurück. Meine Hände bewegten sich, aber nicht meine Beine“, fügt Sinner hinzu. Lange Zeit hat er deshalb im Rollstuhl gesessen. Mit einem intensiven Trainingsprogramm gelang es Mat Sinner zunächst, mit einem Rollator zu gehen. Inzwischen ist wieder alles ohne Hilfmittel möglich, wie er beinahe jeden Abend auf der Bühne unter Beweis stellt.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Corona Falschaussage Genesung Herzinfarkt Impfung KI Mat Sinner Primal Fear Ralf Scheepers tot
Brent Hinds: Reaktionen zum Tod des Ex-Mastodon-Gitarristen
Brent Hinds mit Mastodon am 22. September 2024 beim Riot Fest 2024 in Chicago
Der ehemalige Mastodon-Gitarrist Brent Hinds ist vor Kurzem bei einem Unfall tödlich verunglückt, und die Metal-Welt trauert.
In den letzten Wochen sorgte Brent Hinds immer wieder für Aufsehen, indem er öffentlich seinen Unmut über sein Aus bei Mastodon zum Ausdruck brachte. Dieser Zwist wird jetzt für immer ruhen. Seit dem 21. August beherrscht der überraschende Tod des Gitarristen die Schlagzeilen. Am späten Abend des 20. Augusts war Brent Hinds in einen Verkehrsunfall verwickelt und erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Der Musiker wurde nur 51 Jahre alt. Brüder bis zum Ende Nur wenige Stunden nach dem Unglück setzten Hinds’ ehemalige Kollegen von Mastodon einen Post in den Sozialen Medien ab. Darin heißt es: „Wir befinden uns in…
Weiterlesen
Zur Startseite