Die Zeichen stehen gut, dass Evanescence in nicht allzu ferner Zukunft frisches Material veröffentlichen. Dieses Jahr gab es schon ein paar neue Songs. Jedoch waren dies ausschließlich Kollaborationen, die vermutlich nicht auf dem Nachfolger von THE BITTER TRUTH (2021) landen werden. Den Auftakt machte im März ‘Afterlife’ als Soundtrack zur Animationsserie ‘Devil May Cry’. Wenig später wurden die Songs ‘Hand That Feeds’ und ‘Fight Like A Girl’ als Teil des Film-Soundtracks zu ‘From The World Of John Wick: Ballerina’ veröffentlicht. Anfang September erschien in Zusammenarbeit mit Poppy und Spiritbox-Sängerin Courtney LaPlante das Stück ‘End Of You’.

Pläne und Überraschungen

Nun waren Evanescence Teil des Line-ups beim Louder Than Life Festival in Louisville, Kentucky. Dort kam es zu einem überraschenden Auftritt von Paul McCoy. Dieser übernahm bei ‘Bring Me To Life’ vor 22 Jahren Amy Lees männlichen Gegen-Part. Zum ersten Mal seit 2016 performten Evanescence und McCoy den Hit gemeinsam live auf der Bühne. Entsprechend außer sich war das Publikum in Louisville. Zuvor war Amy Lee im Gespräch mit dem Radiosender ALT 105.1, wo sie auch zur Arbeit am heißersehnten neuen Album befragt wurde.

Sie erklärte, dass sich die Band in einer Übergangsphase befinde, in der sie mit Material aus ihrem gesamten Katalog balanciere und sich gleichzeitig darauf vorbereite, neue Musik zu enthüllen. „Wir befinden uns gerade in einer Art Zwischenphase“, gibt Lee an. „Wir stecken gerade mitten in der Arbeit an unserem nächsten Album und haben demnach dieses Jahr nur eine Handvoll Shows. Außerdem ist der Moment gekommen, an dem wir denken: ,Wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher.‘“ Nun sind es schon ein paar Konzerte mehr, die Evanescence dieses Jahr noch auf der Agenda haben. Neben drei kleineren Headlinershows steht im November noch die Stadiontournee mit Metallica durch Australien an.

Im Aufnahmeprozess sei man unterdessen „bei mehr als der Hälfte“ angelangt und komme gut voran. Auf die Frage, ob beispielsweise ‘Afterlife’ auf dem neuen Album landen würde, antwortet Lee: „Ich denke schon. Ich sehe keinen Grund, warum nicht. Wir sind noch nicht mit der Titelliste fertig. Aber ich denke, wir haben zumindest einen Anfang mit allen Songs gemacht, die darauf sein werden. Wir sind also an dem Moment, an dem wir an den Feinheiten und Verschönerungen feilen, Texte schreiben und die schwierigen Sachen machen, bei denen ich meinen Kopf gegen die Wand schlage.“ Vor einiger Zeit gab sie in einem anderen Interview an, dass im Lauf dieses Jahres einzelne Lieder erscheinen könnten und „die vollständige Veröffentlichung wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres erfolgen“ soll.

