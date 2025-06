Im Mai 2022 trennten sich Evanescence nach sechs Jahren von Gitarristin Jen Majura. Kurz darauf gab die Band bekannt, dass fortan Bassist Tim McCord an die Gitarre wechselt und Emma Anzai (Sick Puppies) den Bass übernimmt. Eine etwas unschöne Geschichte – zumindest für Jen Majura, die erst kürzlich ihren Rücktritt aus dem Musik-Business bekanntgab.

Evanescence haben wiederum neuerlich einige Kollaborationen in Gange. Ende März ist mit ‘Afterlife’ ein Song zur Animationsserie ‘Devil May Cry’ veröffentlicht worden. ist ‘Hand That Feeds’ als Teil des Soundtracks zu ‘From The World Of John Wick: Ballerina’ erschienen, bei dem sich Amy Lee mit Halsey das Mikrofon teilt. Zuletzt ist ‘Fight Like A Girl’ in Zusammenarbeit mit der Alternative-Künstlerin K. Flay als weiterer Beitrag zum Film-Soundtrack veröffentlicht worden.

Eine verschworene Truppe

Doch darum ging es im Interview mit der Radiostation Rock 108 weniger. Vielmehr stand die Frage im Raum, wie es dazu kam, dass Emma Anzai in die Band geholt wurde. Amy Lee erklärt, dass sie sich bei einer gemeinsamen Tour 2007 kennengelernt hatten. „Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und tiefere Freundschaften geschlossen – besonders damals.“

Die Frauen der Metal-Szene seien zudem „eine ziemlich verschworene Truppe“, wie die Sängerin angibt. „Es werden immer mehr, was unglaublich ist, aber speziell damals war es einfach eine Seltenheit, jemanden in freier Wildbahn zu sehen und zu sagen: ,Hey, komm her. Du bist eine von uns. Können wir kurz reden?‘ Also wurden Emma und ich sofort Freundinnen.“ Außerdem sei die Bassistin äußerst „talentiert, extrem professionell“ und „eine unglaubliche Performerin.

Wir haben jahrelang darüber gesprochen, ob es cool wäre, eine Neben-Band zu haben, einfach mit all den Mädels. Das hat nie geklappt, aber ich wollte immer mit ihr zusammenarbeiten“, plaudert Lee aus. Dann sei die Chance gekommen. Tim McCord habe ohnehin einer Veränderung entgegen gesehen und war sofort bereit, an die Gitarre zu wechseln. Und so folgert Amy Lee: „Es war einfach der perfekte Moment. Ihre Anwesenheit hat uns alle sehr gefreut. Ich habe eine echte Schwester in der Band. Es war großartig. Wir sind ein gutes Team. Und Emma ist der Hammer. Das war ein riesiger Bonus für uns. Wir fühlen uns jetzt komplett.“

