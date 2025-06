In den frühen Morgenstunden des 22. Mai 2025 stürzte eine Cessna 550 nahe des Montgomery-Gibbs Executive Airport, San Diego ab. An Bord befanden sich sechs Passagiere. Unter ihnen auch Daniel Williams, der bis 2016 bei The Devil Wears Prada am Schlagzeug saß, sowie Musik-Manager Dave Shapiro. Letzterer war der Eigentümer und Pilot des Privat-Jets.

Ersten Berichten zufolge soll der Jet in dichten Nebel geraten und gegen 3:45 Uhr in ein Militärwohngebiet gestürzt sein. Mehrere Häuser gerieten in Brand, Kerosin trat aus, und mehrere Personen am Boden wurden verletzt. Die Gegend wurde über mehrere Stunden von Beamten des San Diego Police Department evakuiert. In einer offiziellen Pressemitteilung hieß es, dass genauere Untersuchungen eingeleitet werden und es zum damaligen Zeitpunkt „zwei bestätigte Todesopfer“ gegeben hat: Williams und Shapiro.

Nebel und Dunkelheit

Offenbar sind die Untersuchungen inzwischen abgeschlossen. Das National Transportation Safety Board (NTSB) veröffentlichte dazu am Mittwoch, den 18. Juni, einen vierseitigen Bericht. Demzufolge befand sich die Cessna 550 auf ihrem Sinkflugkurs über eine Meile zu niedrig, bevor sie 29 Meter über dem Boden Stromleitungen streifte. Ziel des Flugzeugs sei der Montgomery-Gibbs Executive Airport (MYF) gewesen, der wohl seit März 2022 keine funktionierende Anflugbeleuchtung mehr hatte.

Aus den Untersuchungen geht hervor, dass der Fluglotse den Piloten informierte, dass das Automatisiertes Oberflächenbeobachtungssystem (ASOS) am MYF außer Betrieb ist, und der Pilot bestätigte, dass er sich dessen bewusst sei. Allerdings schien er nichts von der defekten Landebahnbeleuchtung zu wissen. Schlechte Wetterbedingungen trugen ebenfalls zum Absturz bei. Das Wrack wurde zur weiteren Untersuchung an einen sicheren Ort gebracht. Dort wurde der Cockpit Voice Recorder geborgen und zur Audioextraktion an das NTSB geschickt. Über einen Flugdatenschreiber verfügte das Flugzeug nicht.

Große Trauer

Nun ist auch klar: Alle sechs Menschen an Bord der Maschine starben. The Devil Wears Prada teilten mehrere Fotos von Williams und Shapiro in den Sozialen Medien und schrieben dazu: „Keine Worte. Wir verdanken euch alles. Wir lieben euch für immer.“ Die Anteilnahme innerhalb der Musikszene ist groß. Zu Dave Shapiros Klienten zählten unter anderem Sum 41, Beartooth, Killswitch Engage, Ice Nine Kills und viele mehr. Selbstverständlich sind auch die Angehörigen in tiefer Trauer. Daniel Williams hätte am 22. Mai den 14. Jahrestag mit seiner Verlobten begangen.

—

