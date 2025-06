Sie hat „Ja“ gesagt. Gemeint ist Sofiya Belousova, die frisch Verlobte von Cradle Of Filth-Frontmann Dani Filth. Während des Auftritts beim britischen Dowload Festival, direkt nach dem Song ‘Malignant Perfection’, holte der Sänger seine langjährige Parterin auf die Bühne und stellte ihr die alles entscheidende Frage. Mit den Worten „Sofiya, Liebe meines Lebens, meine Königin. Wills du mich heiraten?“ und einem Kniefall bekommt der Musiker von seiner Angebeteten ein rasches „Yes“ als Antwort. Zahlreiche Fans haben die Szene als Video oder Foto festgehalten und ins Netz gestellt.

Es liegt Liebe in der Luft

Anschließend spielte die Band ihr Set weiter. Auch Dani Filth und seine Truppe teilten die Bilder in den Sozialen Medien. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal heißt es: „Filthlings, schließt euch uns an und gratuliert ihnen herzlich.“ Nachdem Anfang 2025 die beiden Band-Mitglieder Marek „Ashok“ Šmerda (Gitarre) and Zoë Marie Federoff (Keyboard, Gesang) bereits in den Hafen der Ehe eingelaufen sind, steht bald die nächste Hochzeitsfeier an. Die Planung der romantischen Sause muss jedoch noch etwas warten.

Erst im März ist das 14. Cradle Of Filth-Studioalbum THE SCREAMING OF THE VALKYRIES erschienen. Entsprechend vollgepackt ist der Terminplaner der Band. Schließlich hat der Festival- und Konzertsommer gerade erst begonnen. Neben dem Rockharz stehen hierzulande noch Headlinershows mit Nervosa als Support an. Natürlich präsentiert METAL HAMMER die Tour. Anschließend zieht es Cradle Of Filth bis in den September hinein nach Südamerika, um das dortige Publikum mit den Schreien der Valkyren zu beschallen. Folgend noch die kommenden Tourneetermine.

„Summoned In Summer“ Tour 2025

15.07. Dortmund, Junkyard

16.07. Bremen, Tivoli

18.07. Aschaffenburg, Colos-Saal

19.07. München, Backstage

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.