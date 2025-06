Mit ‘What You Need’ haben Danko Jones bereits im April die Eröffnungsnummer ihres neuen Albums veröffentlicht. Erst kürzlich folgte mit ‘Everyday Is Saturday Night’ der zweite Song und nun die offizielle Albumankündigung. Das neueste Studiowerk trägt den Titel LEO RISING und soll am 21. November 2025 via Perception (Teil von Reigning Phoenix Music und Sonic Unyon) erscheinen.

Kein Schnickschnack

Produziert wurden die elf frischen Songs von Grammy- und Juno-Preisträger Eric Ratz. Außerdem hat Gitarrenlegende Marty Friedman (Ex-Megadeth) bei der Nummer ‘Diamond In The Rough’ einen Gastauftritt. Während John Calabrese die Bassspuren von Finnland aus beisteuerte, flog Drummer Rich Knox für die Aufnahmen extra nach Toronto.

Frontmann und Namensgeber Danko Jones erklärt: „Ich mag die Routine aus Aufnehmen, Touren, Schreiben und Wiederholen – das kann ich bis zu meinem Tod machen. Es mag langweilig klingen, aber für eine Band ist das sehr schwer zu erreichen. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Außerdem ist es eine Seite aus dem Motörhead-Handbuch, also funktioniert es!“ Bezüglich des neuen Albums fügt er hinzu: „LEO RISING ist eine weitere Portion unvergleichlichen Hard Rocks: Bass, Schlagzeug, Gitarre, Gesang, ohne Schnickschnack.“ Die Tracklist sieht in ihrer Gesamtheit wie folgt aus:

What You Need Diamond In The Rough Everyday Is Saturday Night I Love It Louder I’m Going Blind Hot Fox It’s A Celebration Pretty Stuff Gotta Let It Go I Can’t Stop Too Slick For Love

Danko Jones live

Da Danko Jones über den Sommer verteilt auf einigen hiesigen Festivals zu erleben sind, stehen die Chancen gut, die bereits veröffentlichten neuen Lieder live hören zu können. Spätestens mit der „Tour: Is What You Need“-Tournee, die im Herbst startet, gibt es ganz sicher neues Material auf die Ohren. Hier alle Termine für die DACH-Region im Überblick.

Festivals 2025:

05.07. Mainburg, Festival Holledau

06.07. Hünxe, Ruhrpott Rodeo

26.07. Mönchengladbach, BOBfest

09.08. Eschwege, Open Flair Festival

23.08. Busdorf, Baltic Open Air

„Tour: Is What You Need“-Tournee 2025

26.11. Osnabrück, Rosenhof

05.12. Solothurn, Kulturfabrik Kofmehl

08.12. Mannheim, Alte Feuerwache

09.12. Salzburg, Rockhouse

10.12. München, Backstage

11.12. Köln, Carlswerk Victoria

12.12. Berlin, Astra

13.12. Hamburg, Docks

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.