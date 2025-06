Omnium Gatherum melden sich zwei Jahre nach der EP SLASHER mit neuer Musik zurück. Mit ‘The Last Hero’ präsentieren die Finnen die erste Single samt Video von ihrem kommenden Album MAY THE BRIDGES WE BURN LIGHT THE WAY, das noch dieses Jahr via Century Media veröffentlicht werden soll. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Der letzte Langspieler der melodischen Death-Metaller, ORIGIN, liegt schon beinahe vier Jahre zurück.

Unerbittlich

Gitarrist Markus Vanhala kommentiert die aktuelle Single: „‘The Last Hero’ gibt einen großartigen Vorgeschmack auf das neue Album und verspricht mehr Power und Groove als das Vorgängeralbum. Es ist eine kraftvolle Hymne über einen Straßenhelden der alten Schule, der niemals aufgibt und immer weiterkämpft. Diese unerbittliche Haltung ist zwar bewundernswert, bedeutet aber auch, dass man Situationen jenseits des unmittelbaren Kampfes nicht erkennt und nicht löst. Ein Thema, das sich leicht in unserem modernen Leben widerspiegelt.“

Frontmann Jukka Pelkonen fügt ergänzend hinzu: „‘The Last Hero’ ist ein rasanter, geradliniger, melodischer und aggressiver Song mit einem eingängigen Refrain. Es ist ein kraftvoller Track, der es in sich hat. Textlich erzählt er die Geschichte eines Menschen, der, im Guten wie im Schlechten, niemals aufgibt.“

Nun sei an dieser Stelle gesagt, dass ein neues Album absehbar war. Erst im Mai verkündeten Omnium Gatherum, im Februar 2026 zusammen mit Fallujah und In Mourning auf Europatournee gehen zu wollen. Ebenjene Tour steht unter dem Banner der kommenden Platte. Tickets sind bereits erhältlich, nachfolgend sind die DACH-Termine aufgelistet. Wer Omnium Gatherum zuvor schon live sehen will, hat beim diesjährigen Summer Breeze die Chance.

„May The Bridges We Burn Light The Way“ Tour 2026

12.02. Hamburg, Gruenspan

13.02. Leipzig, Hellraiser

14.02. Berlin, Lido

19.02. Wien, Szene

20.02. München, Backstage Halle

21.02. Aarau, Kiff

22.02. Stuttgart, Im Wizemann

23.02. Lindau, Club Vaudeville

25.02. Hannover, Musikzentrum

26.02. Aschaffenburg, Colos-Saal

28.02. Oberhausen, Kulttempel

